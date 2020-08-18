HaberTürk yazarı Kübra Par: Seçimde Gül’ün aday gösterilme ihtimali sıfıra yakın

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, "CHP tabanı Abdullah Gül’ü istemiyor. Daha önce Gül’ün adaylığına set çeken Meral Akşener’in tavrında bir değişiklik yok. Millet İttifakı’na katılımı kesin gibi görünen Davutoğlu ile Gül’ün arası limoni. Seçimde Gül’ün aday gösterilme ihtimali sıfıra yakın" düşüncesini dile getirdi.

Par, "Babacan ise Gül gölgesinde kalmadan siyaset yapma iddiasıyla yola çıktı. Ayrıca eskiden olduğu gibi güçlü aday eksikliği de yok. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu gibi sağdan da oy alabilen, başarısını kanıtlamış iki isim var. Tüm bunları alt alta toplayınca gelecek seçimde Gül’ün aday gösterilme ihtimali sıfıra yakın. İşte bu yüzden Sayın Kılıçdaroğlu’nun öncelikle kendi zihninde bu meseleyi bitirmesi ardından da kamuoyunda bu tartışmayı sonsuza dek kapatacak açık ve net bir açıklama yapması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Par, "Aksi takdirde Gül kartı hem kendisine karşı kullanılacak hem de incitmemeye özen gösterdiği Abdullah Gül’ü daha da yıpratacak." görüşünü savundu.

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