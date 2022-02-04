HaberTürk yazarı Kübra Par: Avrupa, Erdoğan’ı 20 yıldır tanıyamadı

HaberTürk yazarı Kübra Par, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin, Osman Kavala hakkındaki AİHM kararını uygulamadığı için Türkiye’nin bu konudaki “ihlal süreci” dosyasını AİHM’e gönderme kararı almasına ilişkin olarak, "Avrupa, Erdoğan’ı 20 yıldır tanıyamadı" dedi.

Par, yazısında Kavala'nın "zanlar, ispatlanamayan iddialar ve geçmiş hesaplaşmalar üzerinden yıllardır haksız yere cezaevinde olduğunu" söylerken, "Keşke AİHM kararı uygulansa ve adil bir yargılama yapılsa..." dedi.

Par, "Öte yandan reel politik açısından baktığımda Avrupa Konseyi kararının etkisi olmayacağını, aksine zaten inada binen bir meselenin daha büyük bir inatlaşmaya döneceğini düşünüyorum. Avrupa 20 yıldır Erdoğan’ı tanıyamadı. Dış politika doktrinini dünya liderleri ile duygusal ve eşit ilişki üzerine inşa etmiş bir siyasi figüre yaptırım tehdidi ile yaklaşırsanız hiçbir etkisi olmaz. Tersine Batı ile arasına mesafe koyan Türkiye’yi daha da uzaklaştırırsınız" ifadesini kullandı.

Par, geçmişte dış politikada yaşanan krizleri örnek göstererek, "Şimdi benzer şekilde Avrupa Konseyi kararları da Kavala konusunda değişiklik yaratmayacaktır. Ta ki Batılı liderler Erdoğan ile bu meseleyi yüz yüze konuşuncaya kadar" dedi.

Par, "Fakat şunu da unutmayalım ki Kavala meselesi ne Erdoğan-Biden görüşmelerinde ne de Merkel-Erdoğan görüşmelerinde gündeme gelmedi. Çünkü her ne kadar bugün AİHM’in saygınlığını korumak için yaptırımdan söz etseler de başka alanlardaki menfaatlerinin yanında Kavala konusu önemsiz kalıyor. Zaten Avrupa’nın Türkiye’ye adam akıllı yaptırım uygulayacak hali yok. Sığınmacı meselesi ve Rusya-Ukrayna krizi ortadayken bunu yapmaları mümkün değil" ifadesini kullandı.

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