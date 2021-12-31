HaberTürk yazarı Karaca: Siz bu kafayla bütün köpekleri öldürtürsünüz bu topluma, üslubunuzu düzeltin

HaberTürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, 'insan canını ve güvenliğini korunmaya değer bulmayan ve hayvanseverliği ‘sanal’ bir seçkinler kulübüne giriş bileti olarak kullanmaya çalışanlara' seslendiğini söylerken, "Siz bu kafayla bütün köpekleri öldürtürsünüz bu topluma. Tüfekleri alıp ava çıkarlar. Yapmayın. Üslubunuzu, yaklaşımınızı düzeltin" ifadelerini kullandı.

Karaca, Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği'nin (SOHAYKO) iki pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye'nin ailesinden şikayetçi olduğunu hatırlatarak, derneğin Instagram postu altına'Çocuklardan nefret ettim ilk defa.' 'Bence bu bir proje, sokak hayvanlarını toplatmak için komplo yaptılar. Bahane gerekiyordu, olan masuma oldu.' 'Aile bilerek parçalattı.' gibi yorumlar geldiğini söyledi.

Karaca, yazısında "Şunun da farkındayım: İşkence ve zulüm gören hayvanları koruma, farkındalık yaratma anlamında minnettarlık duymamız gereken bir olgu hayvan hakları aktivizmi. Ancak kabul etmem gerekir ki aurası son birkaç yılda negatif yönde değişti. Elbette dernekleri, bu uğurda canla başla gece gündüz çalışanları genellemek istemem, sözüm daha çok insan canını ve güvenliğini (özünde o lanetli ‘çoğunluğun’ canını ve güvenliğini) korunmaya değer bulmayan ve hayvanseverliği ‘sanal’ bir seçkinler klubune giriş bileti olarak kullanmaya çalışanlara. Diyorum ki, siz bu kafayla bütün köpekleri öldürtürsünüz bu topluma. Tüfekleri alıp ava çıkarlar. Yapmayın. Üslubunuzu, yaklaşımınızı düzeltin" ifadelerini kullandı.

"Barınaklar sadece sorunlu köpekler için olmalı"

Asiye'nin köpek saldırısına uğraması sonrası sokaktan köpeklerin toplatıldığını söyleyen Karaca, "Yoldan sokaktan körlemesine toplanıp barınağa hapsedilen hayvanların çoğu uysal. Barınaklar sadece sorunlu, insanların güvenliğini tehdit eden, bu yönde hakkında şikayet yapılmış köpekler için olmalı" dedi.

Karaca, şu ifadeleri kullandı:

"İri köpek türleri ağızlık takılmadan gezintiye çıkarılmamalı. Avcı ve savaşçı türlerin şehir hayatında mukim ‘sahipleri’ ise himayelerinde olan saldırgan türlerin insan hayatına verdikleri zarardan ‘bizzat’ sorumlu tutulmalı. Madem ‘avcı ve savaşçı’ köpekleri kimliklerinin ayrılmaz bir parçası haline geldi, bu özel ırkları eğitmedikleri gibi yollarda cafelerde parklarda burnumuzun dibine dibine sokmaktalar, o halde bu köpeklerin parçaladığı insanlar söz konusu olduğunda sahipleri bizzat parçalamış gibi sorumlu tutulmalı, köpeklerine vekaleten cezalandırılmaya göğüs germeli. Ancak bu şekilde yeni Asiyeler olmaz ve sokakta kendi halinde yaşayan masum uysal köpeklerin canlarından emin olunabilir."