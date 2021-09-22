HaberTürk yazarı Karaca: Sezai Temelli, temelli delirdi mi?

HaberTürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, eski HDP Genel Başkanı Sezai Temelli'nin tepki çeken "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" açıklamasıyla ilgili, "'Kürt sorununu temsil ediyorum' diyenlerin de, 'Bu sorunu ortadan kaldıracağım' diyenlerin de yaptığı pek çok aptallık oldu bugüne kadar. Ama Allah sizi inandırsın tekst kontekst bağlam açısından böylesi yok" dedi. Karaca, geçmişte HDP'nin aynısını hükümete yaptığını savunurken, "Kürt meselesinde gelinen yer, silahla külahla Kandille özdeşleşmiş olgulara, sembollere atıf yapmanın geride kaldığı, topun siyasete ve parlamentoya geçtiği bir yer artık" ifadesini kullandı.

Karaca'nın HaberTürk'te yayımlanan "Sezai Temelli, temelli delirdi mi?" başlıklı yazısının ilgili bölümleri şöyle:

"Kürt sorununu temsil ediyorum" diyenlerin de, "Bu sorunu ortadan kaldıracağım" diyenlerin de yaptığı pek çok aptallık oldu bugüne kadar. Ama Allah sizi inandırsın tekst kontekst bağlam açısından böylesi yok.

Ahlaki bakımdan da siyasi bakımdan, stratejik bakımdan da, bir şaşkınlık zirvesi.

Çünkü:

Sezai Temelli bu çıkışıyla HDP'de, HDP'nin Türkiye Partisi olması fikrinden çook uzak olan aktörlerin olduğunu göstermiş oldu.

Sezai Temelli bu tavrıyla "Biz aslında sahiden PKK'nın siyasi ayağıyız, dağda onlar, ovada biz” demiş oldu.

...

Geçmişte, 2012-2015 yılları arasında da HDP aynısını yapmıştı.

Kendisine ne zaman çağrı yapılsa adres olarak İmralı'yı göstermiş, devletin yetkili organları ve AK Parti hükümet İmralı ile ilerlemeye yeltenince de "Bu işin meşru temsilcisi biziz, bizimle beraber yürünmeli, hatta biz ne diyorsak o yapılmalı” yoluna girmişti.

...

Köprünün altından binlerce metreküp su geçmemiş gibi. Ya hiç seveni yok Temelli'nin ya da parti içinde dile getirdiği görüşün taraftarı fazla, özgüveni bundan.

İlki doğruysa problem değil de, ikincisi doğruysa "Kürt meselesinin çözümü için HDP olmazsa olmaz değildir, kırmızı çizgi hiç değildir" tezi güç kazanır.

Zira Kürt meselesinde gelinen yer, silahla külahla Kandille özdeşleşmiş olgulara, sembollere atıf yapmanın geride kaldığı, topun siyasete ve parlamentoya geçtiği bir yer artık.

HDP bunu anlamamış olanların çoğunlukta olduğu bir yer ise, azalarak yok almaya mahkum."