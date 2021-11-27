HaberTürk yazarı Karaca: Mesele İslami iktisat teorisine sadakatse eğer, neden ekonomimizin altın yıllarında hiç faiz indirimi yapılmadı?

HaberTürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, ekonomik tabloya yönelik yapılan eleştirilere ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, faiz indirimi konusunda dine referans verilmesiyle ilgili, "Bir siyasetçinin Müslüman kimliğe sahip olması, tüm söylediklerini, yaptıklarını İslami hale getirmez. Faiz indirimi İslami iktisat mücadelesinin yoludur. O halde haydi destek verelim diyecek olanlara, 'Çoğu haramsa azı da haram' ilkesini hatırlatırım" dedi.

Karaca, şu ifadeleri kullandı:

"Mesele İslami iktisat teorisine sadakat ise eğer, neden ekonomimizin altın yıllarında, yani belirsizlikleri daha kolay tolere edebileceğimiz dönemde hiç faiz indirimi yapılmadı? Bilakis o zamanlar ‘realite bu’ deniyordu.

Ayrıca İslam’ın faiz yasağını alalım da israf yasağını almayalım diye bir şey olabilir mi Allah aşkına?

Devlet kurumlarının olmazsa olmazı haline gelmiş çakarlı Mercedes'i onaylayabilir mi İslam iktisat teorisi? Ya yılbaşındaki çekilişlere piyangolara ikramiyelere hoş bakar mı? Var mı böyle bir ihtimal?

Devletinin yanında olmak devleti eleştiriye kapatmakla olmaz, onun hatasını eksiğini telafi etmek için ikaz etmekle, elinden bir şey geliyorsa da yapmakla mümkün olur."

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