HaberTürk yazarı Karaca: İmamoğlu kötü bir sınav verdi

HaberTürk gazetesi yazarı Nihal Bengisu Karaca, "İmamoğlu ve taraftarları da şu acı gerçeği kabul etmeli, evet İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da, daha önemlisi ülkeyi yönetmek için adı sürekli zikredilen iddialı bir aktör olarak da kötü bir sınav vermiştir. Yolları yeterince tuzlayamama sorunu değil bu. Konu sadece icraatta eksik kalma, koordinasyon sorunu değil, siyasi bir sorun." düşüncesini dile getirdi.

Karaca yazısında, "Bir taraf o gece İstanbul’a şahane hizmet edildiğini iddia ediyor, kapanmış yoldan video yayını yapıp "Hastalar var, yaşlılar var" diyen Şafak Sezer’e bile trol muamelesi yapıyor. Diğer taraf Karayolları'na bağlı yollarda da trafiğin saatlerce durduğunu çünkü oralarda da yeterli tuzlama işlemi yapılmadığını görmeyelim istiyor. İstanbul Havalimanı'nda meydana gelen skandal görüntüler de hiç konuşulmasın isteyen hükümet yandaşları kusura bakmasın, konuşulur. Havalimanı da sınava dahildi." değerlendirmesini yaptı.

Karaca şunları kaydetti:

"İmamoğlu’nun aracını lokantaya giderken gösteren MOBESE görüntüleri ise bir kamu görevlisinin özel olarak takip edildiğini göstermesi bakımından soruşturma konusu olmalıdır elbette, bu konuda İmamoğlu’nun başlattığı girişimin yerinde olduğunu düşünüyorum. Bir gazetecinin haber alıp kendi imkanlarıyla Google Earth’ten indirdiği görüntülerden bahsetmiyoruz sonuçta. İmamoğlu hukuk dışı bir faaliyetle takip edilmiş izlenmiş ve görüntüler bir muhabire servis edilmiş. Tek atımda birkaç ihlal var.

Hayır, yanlış anlaşılmasın. Benim o “Vay efendim İngiliz Büyükelçisi ile yemek mi, o da ne?” diyenlerle hiçbir duygu ve fikir ortaklığım yok. İngiltere Büyükelçisi'nin global bir dünyada dev bir metropolün belediye başkanı ile görüşmesi gayet normal. Bilakis, Türk Büyükelçisi Londra’nın Belediye Başkanı Sadıq Khan’ı ile hiç görüşmediyse problemdir benim nazarımda.

Lakin öyle bir gecede değil İngiliz Büyükelçi, Joe Biden sırf bu randevu için gelmiş olsa dahi, İmamoğlu’nun “Kusura bakmayın, bu acil bir durum. Bu gece benim bu şehri bilfiil yönetmemi gerektiren bir gece" deyip randevusunu ertelemesi gerekirdi. Yahut kendilerini AKOM’a davet edip oradaki VIP odalardan birinde görüşmesini yapması gerekirdi. Seçimde cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorsa özellikle, tam olarak bunun olması gerekirdi.

Haydi diyelim, akla gelmedi. Oldu bir hata.

Türkiye’yi yönetmek gibi büyük bir rol için adı geçen ve kendisine umut bağlanan birinin o akşam nerede olduğunu uzun bir süre açıklamaması, kendisini canhıraş savunmuş partisinin kurmaylarını açığa düşürmesi bir güven bunalımı yaratmadı mı? Bence yarattı. Buluşma ortaya çıkar çıkmaz “Evet doğrudur, randevumuz vardı buluştuk ve biz buluştuğumuzda kar yağışı/yol durumu dramatik bir hal almış değildi” açıklamasını yapsa işler bu kadar büyümezdi. Ama bu açıklamayı yapmadı ve her zamanki ‘alışacaklar’ anlayışı ile olanın bitenin gayet normal olduğunu kabul ettirmeye çalışan bir tutum içine girdi. Eleştiri kabul etmeyen sadece İmamoğlu da değil, etrafı da aynı ima ve tonlamayla donanmış bir tutum sergiliyor."