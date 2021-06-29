HaberTürk yazarı Karaca: Gereği yapılmazsa, bu tefessüh FETÖ’yü aklar, 17-25’i aklar

HaberTürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in "doğru değilse yalanlanabilir olan iddialarının pek çoğunun muhatapları tarafından yalanlanamadığını" hatırlatarak, "Gereği yapılmazsa, bu tefessüh FETÖ’yü aklar. 17-25’i aklar" dedi.

Karaca, "Yolsuzluk algısının bu kadar yaygınlaşmış olmasına ve hükümetin devletle aynı şey olduğu günümüzde devletin gözlemlenebilir lakaytlığına baktığımda, ister istemez endişeye kapılıyorum. Zira yakın gelecek, devlete akıl, hukuk ve esenlik tavsiye eden Sedat Peker’in halk kahramanı olmasına gebe gibi görünüyor. AK Parti’nin 20 yıllık iktidarının son çeyreği kendini yetiştirmiş bir mafyözün milletin kalbine taht kurmasına tanık oluyor. Sadece bu durum bile, anlayan için kâfi miktarda kedere yol açmaya muktedir. Ama kötü haber bu değil. Zira bunun daha ilerisi de olabilir. 17-25 Aralık’la başlayan süreçte ‘yolsuzluk operasyonu’ diyerek hükümeti devirme işine girişenlerin kahramanlaşması bile söz konusu olabilir. İşin doğrusu darbe yapmasalardı şimdiye kadar çoktan öyle muamele görüyor olacaklardı" ifadelerini kullandı.

Karaca, şöyle devam etti:

"Millet aç gezerken viski ile araba yıkama görüntülerini sosyal medyada paylaşan, AK Parti’nin imkanlar havuzuna malum ittifaktan sonra eklemlenmiş yeni zengin Bugatti’li gençlerin sosyal medyada deşifre olan ‘dekadans’ görüntüleri, Meksika’nın uyuşturucu karteli Sinaloa’nın adamlarının ülkücü şarkılarıyla Türk ‘ortaklarını’ selamlama haberleri, her düzeyde lüks ve şatafata öykünen kamu görevlileri ve bütün bunları hiç kaale almayan külliye gerçeği derken, bu işlerin bahsettiğim noktaya gitmesi hiç zor olmaz.

Hiçbir iddia ikna edici ve rıza üretici yöntemlerle yalanlanamaz yahut 'gereği yapılmaz' ise olacak olan bu ya da benzeri işlerdir. Gereği yapılmazsa, bu tefessüh FETÖ’yü aklar. 17-25’i aklar.

FETÖ’nün suç ve kabahatleri 'Adamların bir bildiği varmış, biz anlamamışız' müphemliğinin sularında yıkanır. Bir şey şüpheli hale geldi mi, tam zıttına inkılap etmesi için aylar değil günler yeterli olur.

Uyanıklar bunu bildikleri için Peker’i hiç alakası olmadığı halde FETÖ’cü ilan etmeye çalıştılar. Gerekçeleri 'Eh çünkü ifşaatları FETÖ’ye yarıyor' şeklindeydi. Gereği yapılsa, yaramazdı. Yapmadığınız için yarıyor. Gereğini yapın: 2015’te meclise sunulan ‘Kamu Şeffaflık Paketi’ni yeniden gündeme alın. Söz, 'Şimdi mi aklınıza geldi, madem öyleydi, neden o paketi hazırlayan Ahmet Davutoğlu’nu ölmekten beter ettiniz?' demeyeceğiz."

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