HaberTürk yazarı Karaca: Erdoğan güçlü olmasına rağmen tek başına iktidar değil

HaberTürk gazetesi yazarı Nihal Bengisu Karaca, "Görünen köy kılavuz istemez. Tablo bu ve buna rağmen, Erdoğan’ın pelerini arkasındaki rejim unsurları, ekonomideki darboğazı devletin otoriterlik düzeyini arttırmak için kullanmayı kabul edilebilir buluyorlar. Bu ağır koşullara ve maliyetlere rağmen parlamenter modele geçmeyi de düşünmüyorlar. Erdoğan güçlü olmasına rağmen tek başına iktidar değil. Dolayısıyla parlamenter modele geçme yönündeki tek engel de Erdoğan değil." görüşünü savundu.

Karaca yazısında, "Maalesef Türkiye artık gelişmiş liberal demokrasilerle aynı ligde değil. Batı da eski Batı değil. İçerde büyüyen sorunlarına ağırlık veren, Ortadoğu'da çalışabileceği ılımlı İslam müttefiki arama hevesi kalmamış, Çin'e ağırlık verip Türkiye'ye de 'mültecileri tutuyor' diye idare eden bir Batı var. Türkiye'ye “Hukuk var mı, demokrasi var mı, tahkim var mı” diye aranıp taranan rafine Batılı sermaye gelmez artık, ama ‘uygunsuz’ sermaye pekala gelir. “Ben de anlarım ahbap çavuş ilişkisiyle iş yürütmeyi, sarayda bir adamım da var, oh” diyen sermaye gelir. Gelsin de nasıl gelirse gelsin dediğiniz için, denetleyemezsiniz, hesap soramazsınız. Bu noktada, yapılacak asgari ücret artışının seçim endeksli olduğunu, derde deva olmayacağını da hatırlatalım. İşin doğrusu asgari ücret ister 4 bin TL olsun, isterseniz 5 bin TL. Bu rakamlar açılan gedikleri kısa vadede tıkar, orta vadede erir gider." düşüncesini dile getirdi.

Karaca şu ifadeleri kullandı:

"Uzun vadede fakir ve siyasete kulak kabartamayacak kadar yorgun, demokratik haklarla ilgili talepte bulunamayacak kadar sindirilmiş olacağız. Bunun iktidar koalisyonu açısından elverişli yanı şu olacak: Zengini devletsiz iş yapamayan, fakiri kolunu kaldıramayacak kadar yorgun olan orta sınıfı erimiş bir toplum kolay yönetilir. Görünen köy kılavuz istemez. Tablo bu ve buna rağmen, Erdoğan’ın pelerini arkasındaki rejim unsurları, ekonomideki darboğazı devletin otoriterlik düzeyini arttırmak için kullanmayı kabul edilebilir buluyorlar. Bu ağır koşullara ve maliyetlere rağmen parlamenter modele geçmeyi de düşünmüyorlar.Erdoğan güçlü olmasına rağmen tek başına iktidar değil. Dolayısıyla parlamenter modele geçme yönündeki tek engel de Erdoğan değil. Millet İttifakı partileri durumun farkında mı? Seçenekler nelerdir, onları da yarın yazacağım. Nasipse."