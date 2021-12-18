HaberTürk yazarı Karaca: Dar gelirlinin ‘şimdilik’, kısa bir süre için olsa bile nefes alması çok değerli şu an

HaberTürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, asgari ücretin 4 bin 253 liraya yükseltilmesiyle ilgili olarak, "Biliyorum, enflasyonist baskılar karşısında o ücret artışı kısa sürede buharlaşacak. Ama dar gelirlinin ‘şimdilik’ kısa bir süre için olsa bile nefes alması çok değerli şu an" dedi.

Karaca, "Nefes derken alegori yapmıyorum. Bizzat nefesin kendisinden bahsediyorum. Öz hakiki somut nefesten. Şakası yok zira. Süte bakıp alamıyordu insanlar. Yumurtaya bakıp iç geçiriyorlardı. Beyaz peynirin kilosu olmuş 70 TL… Bot ve çizmelerin fiyatını gördünüz mü? Suni deri olanların en mütevazileri 250’den, hakiki deri olanların en çirkinleri 450’den başlıyor… Her yıl kışa girerken oğlunun kızının botlarını yenileyen ebeveynler iki yıldır evlatları karşısında mahcup" ifadelerini kullandı.

Karaca, şöyle devam etti:

"Anlayacağınız şu artış olmasa ağır psikolojik buhranlar, bireysel trajediler ve büyük aile dramları görecektik. İster siyasi maksatla olsun, isterse bir erken seçim kararına altlık yapma hesaplarının habercisi. Şu an o önemli değil. Çünkü insan hayatlarının ipin ucunda olduğu bir yerde buna bakılmaz. Asgari ücrete yapılan zam, şimdilik yüzbinlerce insanın hayatını kurtardı. Bir süreliğine daha nefes alacaklar ve bu çok değerli."

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