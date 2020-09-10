HaberTürk yazarı İbrahim Yıldız: Süper Lig maçları yayınlanmayabilir

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un yaşadığı sorunlar nedeniyle Süper Lig maçlarının yayınlanması tehlikeye girdi. Yayıncı kuruluşun teknik destek aldığı şirkete olan borcu ve Kulüpler Birliği ile yapılan anlaşmaya uymamakta diretmesi, 3-4 maç hariç kalan mücadelelerin radyoda yayınlanması ihtimalini ortaya çıkardı

HaberTürk yazarı İbrahim Yıldız, beIN Sports'un teknik hizmet aldığı şirkete uzun süredir borcu olduğunu ve ödeme konusunda direnmesi nedeniyle maçların tamamının değil, 3-4 tanesinin yayınlanmasının gündeme geldiğini ve sorun çözülmezse maçların 40 yıl önceki gibi radyoda yayınlanacağını yazdı.

İbrahim Yıldız, beIN Sports'un başka bir şirket arayışında olduğunu ancak sonuç alamadığını belirterek, "Futbol Federasyonu ise konu bizim dışımızda diyerek kenara çekilmiş durumda. Bakalım bu sorun bugün çözülecek mi... Çözülmez ise futbolseverler 40 yıl öncesinde olduğu gibi radyo başında olacaklar." diye yazdı.

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