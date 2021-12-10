HaberTürk yazarı: DAEŞ tekrar hortlamış bulunuyor; yeni özelliği ise, kime nasıl, nerede çatacağı çok daha belirsizleşmiş bir yapıda olması…

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "IŞİD'in kaynağından tekrar hortladığını" söylerken, "Yeni özelliği ise, kime nasıl, nerede çatacağı çok daha belirsizleşmiş bir yapıda olması…" dedi.

Sarıkaya, Afganistan Havalimanı saldırısından beri IŞİD'in görünmediğini söyleyerek, geçen günlerde Irak'ın Kerkük kentinde yapılan saldırıyı hatırlattı ve şöyle devam etti:

"Bu bölgede ise kalıntıları olsa da eylemsel gücü tamamen yok edilmiş olarak bakılıyordu… Irak’ta koalisyon güçlerinin bu ay sonunda tamamen çekileceğini açıklamasıyla birlikte Kerkük bölgesinde baş gösterdi. Son günlerde ise eylemlerini daha da yoğunlaştırdı. Buna ister seçim döneminde Bağdat’taki hükümet boşluğundan faydalanmanın bir sonucu olarak bakın. Dilerseniz, zaten vekaleti artık herkes için geçerli bir örgüt haline gelmiş olması nedeniyle önüne gelenin kalıntılarını kullanma gayreti olarak değerlendirin.

Irak’ta seçimlerin bitmesiyle birlikte Mukteda Es Sadr’ın hükümeti kurmasının kesinleşmesiyle birlikte yeniden hareketlendi. Görünen o ki bu çok bir şey ifade etmeyecek ve hükümetin kuruluşu, Kürt ve Türkmenlerin de katkısı ile gerçekleşecek… Ancak DAEŞ’in saldırılarının hükümet kurulmasıyla biteceği de beklenmesin. Mahmur’dan başlayıp, Tikrit, Diyala’dan Kerkük’e kadar uzanan dağlık bölgedeki varlığını devam ettirecek. Geçmişte de kendisine kaynaklık eden bu bölgede DAEŞ’ın varlığının bitmesi yakın gelecekte söz konusu olmayacak.

Kimi zaman Haşdi Şabi güçlerine saldıracak, kimi zaman bölgedeki Türk askerlerine yönelecek, kimi zaman da eğitim için kalan koalisyon güçlerine veya sivillere yönelecek. Bölgeyi yakından takip eden, ORSAM’dan Bilgay Duman, Bağdat hükümetinin operasyonlarının azaltılması sonrasında DAEŞ’in hareketlendiğini anımsattı ve küresel bir tehlike olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Özetle yerelin küresel terör gücü tekrar hortlamış bulunuyor. Yeni özelliği ise, kime nasıl, nerede çatacağı çok daha belirsizleşmiş bir yapıda olması…"

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