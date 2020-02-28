HaberTürk yazarı Altaylı: Şehit ve yaralılarımızın tahliye etmek için helikoptere bile izin vermediler, böyle olacağı belliydi

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Suriye'nin İdlib kentindeki hava saldırısında 33 askerin şehit olmasını bugünkü köşesine taşıdı. Altaylı,"Rejim veya Rusya fark etmiyor. Şimdilik en az 33 canımızı aldılar. Askerlerimizin yerleştiği bir binayı vurdular. Türkiye şehit ve yaralılarını tahliye etmek için helikopterle girmek istedi. Ona bile izin vermediler. Belli miydi böyle olacağı! Vallahi üç aşağı beş yukarı belliydi." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, “Dostumuz' Putin randevu vermiyordu bir türlü. 'En kötü ihtimal ayın 5’inde görüşürüz' denilen Putin 'Yağmaz ayın beşinde yağarsa 15’inde diyordu' Rusya’dan gelen açıklamalar Türkiye’yi suçluyordu.

Bir adilik geleceği belliydi. Rusya bu sinsilikte hareket ederken, burada ise dış politika iç politika malzemesi olarak yürümeye devam ediyordu. Ve dün gece olan oldu. Umudum olmaya başlamış olmaması. Şimdi yine bazıları hamasetle konuşacak televizyonlarda. Sizi bilmem ama ben yemem.

Elbette devletimizin yanında, arkasında, sağında, solunda duracağız. Bu millet 33 değil 33 bin şehidi bile gerektiğinde onurla, ağlamadan, gözyaşını içine akıtarak omuzlarında taşır." ifadesini kullandı.

Altaylı, "Dış politika ile iç politikayı ayırmak şarttır. Birini öbürü için kullanmamak asıldır.

Sonuç olarak dün kötü bir gece yaşadık. Umarım en kötü geceyi yaşamışızdır. Ve zannederim hepiniz benim niye canımın çok sıkıldığını anlamışsınızdır!" ifadesini kullandı.

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