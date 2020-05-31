HaberTürk gazetesi yazarı Sarıkaya: DEVA ve Gelecek Partisi’nin örgütlenmeleri ağustos ayında tamamlanacak, sandık sıkıntıları yok gibi gözüküyor

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi ve eski başbakan yardımcısı Ali Babacan'ın kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi'nin örgütlenmelerinin ağustos ayında tamamlanacağını belirtti. Sarıkaya, iki partinin seçime girmeleri için önlerinde engel bulunmayacağını kaydetti.

Sarıkaya, "AK Parti’nin içinden çıkan ve yapıyı en yakından tanıyan her iki partinin yöneticileri bu yıl içinde bir baskın seçim beklemiyor. İktidar partisi yöneticileri de zaten uzun süredir bir erken genel seçim düşünmediklerini açıktan bildirdi. Dolayısıyla en erken gelecek yılın Mart’ında yapılacak seçime kadar iki partinin de sandığa girmesinin önünde bir engel kalmayacak gibi gözüküyor." düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya, "Eğer ki Temmuz’da tatile girmesi planlanan ve gündemi de oldukça yüklü bulunan TBMM’de Siyasi Partiler ve Seçim kanunlarında yapılacak düzenleme, yeni yasama yılının başlayacağı Ekim ayına bırakılırsa, bütçe görüşmeleri de dikkate alındığında yılsonundan önce çıkma ihtimali yok.

Seçim kararının alınması sonrası, oy verme gününe kadar geçecek en az 2 aylık propaganda ve hazırlık süresi de eklendiğinde de sandığa girmeleri olası hale geliyor… Yeni kurulan 2 partinin bu olasılıklar göz önüne alındığında sandık sıkıntısı yokmuş gibi görünüyor…" ifadesini kullandı.

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