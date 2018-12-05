Haber siteleri için emsal karar; AYM, erişim engeline "özgürlük ihlali" dedi

Anayasa Mahkemesi, İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından Bianet'e ait 30 Ağustos 2006’daki "Sıcak iş ilişkileri değil taciz" başlıklı haberine verilen erişim engelini basın ve ifade özgürlüğüne aykırı buldu. AYM, dosyayı yeniden yargılaması yapılmak üzere 7. Sulh Ceza Hâkimliği’ne gönderdi.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre AYM, internet yayınına erişimin engellenmesi tedbirinin ilk bakışta (prima facia) haklılık varsa örneğin başvurucunun çıplak fotoğrafı veya video görüntüsü yayınlanmışsa meşru kabul edilebileceğine dikkat çekti.

Karar internet haber siteleri açısından örnek niteliği taşıyor.

Kararda özetle şöyle dendi:

"Başvurunun bütün koşulları göz önünde tutulduğunda 5651 sayılı Kanun’un 9. maddesi uyarınca çelişmeli bir yargılama olmaksızın süresiz olarak etki gösteren tedbir mahiyetinde internete erişimin engellenmesi kararı verilmesi için gösterilen gerekçeler ilgili ve yeterli kabul edilemez. Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ve Anayasa’nın 28. maddesinde güvence altına alınan basın özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.”

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