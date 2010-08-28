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HABER OKURKEN HAYATINI KAYBETTİ GAZİANTEP (A.A)

28 Ağustos 2010 17:03

-HABER OKURKEN HAYATINI KAYBETTİ GAZİANTEP (A.A) - 28.08.2010 - Gaziantep'te görev yaptığı yerel radyoda haber okuduğu sırada bayılan spiker, hayatını kaybetti. Gaziantep'te yerel yayın yapan ART Radyo'da program ve haber sunuculuğunu yapan Tülay Güçlü'nün, haber okuduğu sırada sesinin kesilmesi üzerine yayın odasına giren arkadaşları, Güçlü'nün bayıldığını fark etti. Arkadaşları tarafından Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tülay Güçlü (28), burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. ART Radyo yetkilileri Tülay Güçlü'nün, yapılan otopsisinde aort damarının yırtılması sonucu öldüğünün belirlendiğini bildirdi. Yetkililer, Tülay Güçlü'nün zaman zaman sol kolunda uyuşukluk meydana geldiğini söylediğini, radyoda haftada bir kez program yaptığını, aynı zamanda haber sunduğunu belirtti. Tülay Güçlü'nün cenazesi, kılınan cenaze namazından sonra Gaziantep'te toprağa verildi.

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