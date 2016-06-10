Haber Nöbeti'ne Günter Wallraff ödülü



Haber Nöbeti, Köln'de düzenlenen törenle, 'Initiative Nachrichtenaufklärung' (INA) tarafından layık görüldüğü Günter Wallraff Eleştirel Gazetecilik Ödülü’nü aldı. İkinci kez verilen ödül 5 bin euro değerinde. Jüride ünlü gazeteci Günter Wallraff da bulunuyor.

Jüri, Haber Nöbeti'nin Türkiye'de basın özgürlüğünün kısıtlandığı bir dönemde, çatışmaların yoğun olduğu bölgeye giderek haber yaptığı için bu ödüle laykı görüldüğünü açıkladı.

Haber Nöbeti, sayfasından yaptığı açıklamada, "Araştırmacı gazetecilik dendiğinde akla gelen ilk isimlerden olan ve kılık değiştirip, Türkiyeli bir göçmen işçiymiş gibi Almanya fabrikalarında çalışarak bunu kitap haline getiren gazeteci Günter Wallraff’ın adını taşıyan bu ödül biz Haber Nöbeti koordinasyon ekibini hem çok heyecanlandırdı, hem de çok gururlandırdı" ifadelerine yer vermişti.

Gazeteciler çatışma ve operasyonların sürdüğü kentlerdeki meslektaşlarıyla dayanışmak amacıyla Haber Nöbeti inisiyatifini başlatmış ve 8 hafta boyunca çok sayıda gazeteci bölgeye giderek haber yapmıştı.