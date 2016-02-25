Haber Nöbeti'ndeki muhabir Sur'da alıkondu, fotoğrafları silindi

Diyarbakır’a giden dördüncü Haber Nöbeti grubundan Nokta Dergisi foto muhabiri Güliz Karaoğlan özel harekat polislerince dün alıkonuldu ve fotoğrafları silindi.

Bianet’in haberine göre, yaşadıklarını anlatan Karaoğlan, polisin dikenli teller ve kum torbalarından oluşturduğu dev barikatların fotoğraflarını çektiği sırada özel harekat polislerinin müdahalesiyle karşılaştığını belirtti ve yaşadıklarını şöyle aktardı:

“Polislerin barikatlarının gerisinde fotoğraf çekiyordum. O sırada özel harekatçılar üstüme gelerek beni aldılar. Bölgeden muhabirler alınmamam için çok çaba sarf etse de, polisler beni barikatın öteki tarafına çekerek alıkoydular. Polislere gazeteci olarak sadece fotoğraf çektiğimi, başka bir niyetimin olmadığını söylesem de makinemdeki tüm fotoğrafları sildiler. İçerde masumların olduğunu mu zannediyorsun? O an itiraz edemedim. Çünkü başıma ne geleceğini bilmiyordum. Bana 'İçeride masum insanların olduğunu mu zannediyorsun?' dediler.

“Ardından GBT’me baktılar ve başkomiserin gelmesini bekleyeceklerini söylediler. Başkomiser gelene kadar geçen yaklaşık yarım saat boyunca alıkonuldum. Herhangi bir gözaltı işlemi yapmadılar. Başkomiserin gelmesinin ardından bıraktılar.”

Dördüncü Haber Nöbeti

Dördüncü Haber Nöbeti grubunda T24 blog yazarı Aram Ekin Duran, Demokrat Haber’den Aysel Kılıç, Nokta’dan Güliz Karaoğlan Vural, İnsan Haber’den Gülşen İşeri, Today’s Zaman’dan Gülten Üstündağ, serbest gazeteci Leyla Alp, Açık Radyo’dan Nevin Sungur, Haberdar’dan Pelin Cengiz ve P24’tenYavuz Baydar yer alıyor.

Son grupla beraber Kürt illerine Haber Nöbeti için giden gazeteci sayısı 34’ü buldu.