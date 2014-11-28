'Haber Merkezlerinde 1 Gün' paneli Hasan Cemal'in konuşmasıyla başlıyor

Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ün yeni dönem üniversite atölyeleri; haber televizyonları, haber siteleri, gazeteler, haber radyoları ve ajanslarda haber süreçlerinin ele alınacağı "Haber Merkezlerinde 1 Gün" paneliyle sürüyor. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde 26 Kasım Çarşamba günü akademisyenlerle yapılan ilk panel, bugün öğrenciler için tekrarlanacak. Saat 13:00'te başlayacak panelin açış konuşmasını P24 Yönetim Kurulu Başkanı ve T24 yazarı Hasan Cemal yapacak.

Haber mecralarında bir günün nasıl cereyan ettiğini iletişim fakültelerindeki akademisyenler ve öğrencilere doğrudan aktarmak amacıyla düzenlenen panellerde BBC yıllarının ardından NTV'nin kurucu Genel Yayın Yönetmeni olan, NTV Radyo'da uzun süre haber programı yapan P24 Yönetim Kurulu üyesi Tayfun Ertan "radyolarda 1 gün"ü anlatacak.

10 yılı aşkın süre 32. Gün Genel Yayın Yönetmenliği yapan, uzun süre CNN Türk'te haber müdürlüğü yapan ve onlarca haber programı ve belgesele imza atan T24 yazarı Rıdvan Akar "haber televizyonlarında 1 gün" üzerinde konuşacak.

Gazeteciliğin her alanında mesai yapan, halen Cumhuriyet Gazetesi Yayın Koordinatörüğü görevinde bulunan P24 kurucularından Murat Sabuncu panelde "gazetelerde 1 gün" üzerine sunum yapacak. Tecrübeli gazeteci, Doğan Haber Ajansı editörü Yard. Doç. Cihan Oğuz, "ajanslarda 1 gün"ü anlatacak. Panellerin moderatörlüğünü üstlenen T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın da, "haber sitelerinde 1 gün" üzerine sunum yapacak.

Panellerde yapılacak sunumların ardından verilecek ödevlerle yapılacak yarışmada çalışmaları derece alan öğrenciler P24 tarafından teşvik amacıyla ödüllendirilecek.

Beyazıt'taki İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde saat 13:00'te başlayacak "Haber Merkezlerinde 1 Gün" konulu panel, 11 Aralık 2014 Perşembe günü de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde yinelenecek.

Bağımsız gazeteciliği desteklemek ve gazetecilikte profesyonel standartları yükseltmek amacıyla Eylül 2013'te Hasan Cemal, Yasemin Çongar, Andrew Finkel, Murat Sabuncu, Hazal Özvarış, Yavuz Baydar ve Doğan Akın tarafından kurulan P24, üniversite prıgramlarının yanı sıra araştırmacı gazetecilik projelerini destekliyor, Türkiye'de ifade ve basın özgürlüğü sorunları ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak çalışmalar yapıyor, konferans ve paneller düzenliyor. Kurucu başkan Hasan Cemal, P24 Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdürüyor.

