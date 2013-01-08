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Dünya

Haber bülteninde porno yayını

İsveç kanalı TV4, haber yayını sırasında porno film yayınladı

08 Ocak 2013 16:58

İsveç kanalı TV4, porno yayınladı. Haber yayını sırasında arkadaki ekranlardan birine yansıyan görüntü, 10 dakika sürdü.
 
İsveç kanalı TV4, haber yayını sırasında porno film yayınladı.

Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı haber anonsunda, sunucunun arkasındaki ekranlardan birine yansıyan görüntü, 10 dakika sürdü.

Filmin farkına 10 dakika sonra varan yetkililer, yayını hemen kesti.

Aftonbladet gazetesi, yetkililerin açıklamasına göre, TV4’ün kardeş kanallarından birinin porno film kanalı olmasından dolayı ekranda görüntülerin otomatik olarak yayınlandığını yazdı.

Kanal seyircilerden de özür diledi.

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