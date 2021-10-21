Haber bülteninde görüntüler karıştı, cinsel içerikli görüntüler ekrana yansıdı

ABD'nin Washington merkezli bir televizyon kanalında hava durumunu anlatan bir sunucunun arka planında cinsel içerikli film ekranlara yansıdı.

İzleyenleri şaşırtan olayda sunucuların durumdan habersiz oldukları görülüyor.

Cinsel içerikli görüntünün ekrana yansıdığı sırada bülten sunucusunun meteorolog Michelle Boss'a, sıcaklıkların ne kadar süreceğini sorduğu duyuluyor. Boss'un da hafta başına kadar süreceğini tahmin ediyoruz yanıtını verdiği duyuluyor.

Kanal yönetiminden özür

Porno film görüntüleri izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Söz konusu skandal hakkında kanala defalarca şikayet telefonu geldi. Kanal yönetimi de oluşan bu durumdan dolayı özür dileyerek ''Böyle bir şeyin bir daha olmaması için özenle çalışıyoruz'' şeklinde açıklama yayınladı.

Cezası 325 bin dolar

New York Post' un haberine göre, bahsi geçen yayın sabah 6 akşam 10 aralığında gerçekleşmiş olsaydı daha önce verilmiş olan 325 bin dolar para cezasına çarptırılacaktı.

Polis soruşturma yürütüyor

Görüntülerin nasıl ekrana yansıdığının bir siber saldırı mı yoksa stüdyoya erişimi olan birinin mi yaptığı henüz netlik kazanmadı.

Polis, soruşturmanın sürdüğünü ve şu ana kadar sorumlu kimsenin bulunmadığını söyledi.