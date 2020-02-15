Haber akardı parmaklarından; Cumhuriyet’in unutulmaz telekscisi ‘Halil Amca’ son yolculuğuna uğurlandı

T24 Haber Merkezi

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu’nun unutulmaz telekscisi Halil Özdemiroğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Özdemiroğlu, dün (14 Şubat 2020) Ankara Batıkent’teki Pir Sultan Abdal Cemevi’nde yapılan törenin ardından memleketi Çankırı’nın Şabanözü ilçesinin Mart köyünde toprağa verildi.

Tez-Koop İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu’nun da babası olan Halil Özdemiroğlu 13 Şubat Perşembe günü hayatını kaybetti.

Tez-Koop İş Sendikası Özdemiroğlu için taziye mesajı yayımladı.

1980’li/90’lı yıllarda Cumhuriyet Ankara Bürosu’nda Özdemiroğlu’yla birlikte çalışan gazeteci ve eski RTÜK üyesi Faruk Bildirici, Twitter’da şu paylaşımı yaptı:

“Halil amca, 1980'lerde Cumhuriyet gazetesi Ankara büroda teleksçi idi. Bütün haber ve yazılar onun parmaklarından geçip İstanbul'da kağıda dökülürdü. Uğur Mumcu ve Mustafa Ekmekçi'nin dahi yazım hatalarını bulur, düzeltirdi. Güle güle Halil amca... Sana da...”

Aynı yıllarda Cumhuriyet Ankara Bürosu'nda çalışan Uğur Mumcu'nun oğlu Özgür Mumcu da Twitter’da, “Yanına otururdum. Sarı delikli teleks kağıtlarıyla oynardım. Mekanı cennet olsun” diye yazdı.

T24’ün kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın da, Özdemiroğlu’nu “Halil Amca’nın teleksteki hüneri, şefkati, şakaları, neşesi, hoşgörüsü unutulmaz. Yattığı yer incitmesin” sözleriyle andı.