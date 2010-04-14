Haber ajansları Cannes Festivali'ni boykot ediyor

T24-

AFP, Reuters ve AP gibi büyük ajanslar, festival sırasındaki basın toplantıları ile film yıldızlarının festival sarayına girişi sırasında görüntü alınmasına sınırlama getirilmesini, yarınki toplantıya katılmayarak protesto edecek.

Festival yönetimi, yayın haklarını alan ''Canal Plus'' ve görüntüleri internet ile cep telefonu üzerinden dağıtma hakkına alan Orange firmasıyla yapılan anlaşmayı gerekçe göstererek, bu yılki festivalde görsel medyaya bazı sınırlamalar getirmişti.

Cannes Film Festivalinde yarışacak ve gösterilecek filmler, yarın düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtılacak.





ALTIN PALMİYE İÇİN 20 FİLM YARIŞACAK





Bu yıl 12-23 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan ve 20 filmin Altın Palmiye için yarışacağı festivalde, yarışmanın jüri başkanlığını Amerikalı Tim Burton yapacak.