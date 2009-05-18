Haaretz: Türkiye Heron alımını iptali düşünüyor

Haaretz gazetesi, Türkiye'nin İsrail'den 10 adet "Heron" tipi insansız hava aracı alım anlaşmasını iptal etmeyi düşündüğünü bildirdi.



Habere göre, Heronların alımının iptalinin düşünülmesinde, İsrail'in anlaşma ile belirlenen sürede teslimatı gerçekleştirememesi gösteriliyor.



2005 yılında imzalanan 185 milyon dolarlık Heron alımı anlaşmasına göre, İsrail'in Havacılık ve Uzay Sanayi Kurumu ile Elbit Sistemleri'nin, söz konusu araçları bir yıl önce teslim etmesi gerekiyordu.



İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii yetkililerinin Haaretz'e yaptığı açıklamaya göre, Heron'larla ilgili asıl problem, araçların üzerine monte edilecek ve Türk firmasınca geliştirilen kameradan kaynaklanıyor. Kameranın çok ağır olduğu ve araçların öngörülen 30 bin feet yüksekliğe çıkmasını da engellediği savunuldu.



Türk tarafı ise "İsrailli firmaların, teknik gerekçeleri göstererek, anlaşmada öngörülen cezai yaptırımları önlemeyi amaçladıklarını" iddia ediyor.



Türk Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili gazeteye, İsrailli firmaların, kameranın hangi ağırlıkta olduğunu bildiklerini, ancak "bunun bir problem yaratmayacağı" sözünü verdiklerini hatırlattı.



"Heron"lardan ikisi geçen yıl Kasım ayı sonunda Türkiye'ye teslim edilmişti ve kabul testleri yapılıyordu.

