-Haaretz: Türkiye diplomatik taarruza hazırlanıyor TEL AVİV (A.A) - 18.08.2011 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan, geçen yıl 31 Mayıs'taki, 9 Türk'ün öldüğü Mavi Marmara baskını nedeniyle Türkiye'nin ısrarlı özür talebine karşılık gelmezken, Haaretz gazetesi, Türkiye'nin İsrail'e karşı diplomatik ve hukuki bir taarruza hazırlandığını öne sürdü. Haaretz, bu konudaki haberini İsrail Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdı. Buna göre, Türkiye şimdi BM kurumlarında İsrail karşıtı kampanyalar da dahil olmak üzere "B Planı"nı uygulamaya koyma niyetinde. Türkiye'nin ayrıca Mavi Marmara gemisindeki kurbanların ailelerini de Avrupa ülkeleri mahkemelerinde, üst düzey İsrailli yetkililere karşı dava açılması konusunda cesaretlendirmeyi de planladığı belirtildi. Türkiye'nin İsrail'le bağlarının düzeyini daha da düşürebileceği belirtilen haberde, yaklaşık bir yılı aşkın süredir Türkiye'nin İsrail'de büyükelçisi bulunmadığına dikkat çekilerek, temsil görevini sürdüren Maslahatgüzarın da Türkiye'ye döndüğü ve muhtemelen yerine birisinin gönderilmeyeceği öne sürüldü. Başbakan Netanyahu'nun, kendisini telefonla arayan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a İsrail'in özür dilemeyeceğini bildirdiği haberleri yayımlanmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland bu konuşmayla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Nuland'a, ''İsrail'in Mavi Marmara baskınıyla ilgili Türkiye'den özür dilemeyeceği ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yaptıkları telefon görüşmesinde bunu ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a söylediğine'' yönelik haberler soruldu. Nuland, bu haberlerin doğru olmadığını ve görüşmenin ne içeriğini ne de gidişatını yansıttığını belirterek, ABD'nin Türkiye ile İsrail arasında ilişkilerin geliştirilmesini uzun süredir desteklediğini hatırlattı. Yeni Zelanda'nın eski Başbakanı Geoffrey Palmer başkanlığında kurulan ve Mavi Marmara olayını inceleyen komisyonun raporunun da salı günü açıklanacağı söyleniyor. Raporun ilanı iki kez ertelenmişti.