Haaretz: Rus heyeti İsrail ile Suriye’yi görüştü

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye'deki krizin çözümüne yönelik alınan kararlar doğrultusunda, bölgedeki ülkelerle ortak hareket etmek isteyen Rusya'nın, İsrail'e gizli bir heyet gönderdiği iddia edildi.

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun İsrail gazetesi Haaretz’e dayandırdığı haberine göre heyetin başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev yer aldı. Perşembe günü İsrail’de gerçekleşen görüşmeyi yapan heyetteki diğer kişiler Rusya Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Masası Direktörü Sergey Verşinin ve Rusya Dış İstihbarat servisinden ismi açıklanmayan yetkililer oldu.

Görüşmeye İsrail tarafından ise yakın gelecekte İsrail gizli servisi Mossad’ın başına geçecek olan Netanyahu’nun Ulusal Güvenlik Danışmanı Yossi Cohen katıldı.

Haaretz, İsrail hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde Rus heyetinin zamanlama olarak BM Güvenlik Konseyi’nde Suriye tasarısı kabul edildikten hemen sonra gönderildiğini yazdı. Rusya’nın, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile muhalefet arasında başlatılması kararlaştırılan diyaloğa büyük önem verdiği için İsrail’e Hizbullah’ın eline silah geçmeyeceği ve İran’ın bölgede güçlenmeyeceği sözü verdiği sanılıyor. Karşılığında ise Rusya Suriye’de başını çektiği müzakere sürecinin Tel Aviv tarafından baltalanmamasını istiyor.

Konuyla ilgili İsrail Dışişleri ve Başbakanlığı açıklama yapmayı reddetti. Rusya Devlet Başkanı Putin 22 Aralık’ta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda Suriye krizini görüşmüştü.