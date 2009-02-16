Haaretz: İsrail, Ermeni kartını oynuyor

Türkiye en önemli müttefik

Haaretz, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay Davos'taki toplantıda Gazze'ye yönelik saldırılardan dolayı İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e tepkisi ve Tümgeneral Mizrahi'nin 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarına destek vermesinin konu alındığı, "Ahlaki Değerlerin Kötüye Kullanımı" başlıklı başyazısında, "Türkiye ile İsrail arasında zaten gergin olan ilişkilerin iki çirkin gelişmeyle daha da kötü hale geldiğini" belirtti.Başyazıda, "Kuşkusuz, bir asker olarak General Mizrahi'nin İsrail'in dış politikasının oluşturulması ve başka ülkeler için değerlendirme yapma yetkisi yoktur. Ancak yaptığının en ağır tarafı, İsrail'in stratejik bir müttefikini kınayıp, ahlak dersi verme hakkını kendisinde görerek, iki ülke ilişkilerinde dalgalanmalar yaratmasıdır" ifadelerine yer verildi.İsrail Dışişleri Bakanlığının da aynı zamanda, "epey yıpranmış bir kartı" yeniden ortaya koyarak, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarına destek verme tehdidinde bulunduğu belirtilen başyazıda, "Dışişlerinin böyle birden bire Ermeniler konusunda ahlaki bir tutum takınmasını anlamak kolay değil" denildi.Gazetenin başyazısında daha sonra şu görüşe yer verildi:"Bu kez İsrail Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Başbakanının İsrail politikasına ilişkin sert sözlerinin bir tepki ya da en azından böyle bir tehdidi gerektirdiğini düşünmüş olmalı. Tartışma konusu Ermenilerin soykırıma mı, katliama mı uğradıkları değil. Tarihi yeniden incelemek ve değerler temelinde bir yargıda bulunmak bizim için ahlaki bir yükümlülüktür. Eleştirinin asıl hedefi, sonuçları itibariyle İsrail'de de tartışma konusu olan askeri operasyonun kınanmasında sarf edilen hakaretamiz sözler nedeniyle, İsrail'in Ermeniler konusunu Türkiye'yi cezalandırmak için siyasi bir yol olarak kullanmaya çabalamasıdır."Türkiye Başbakanının "İsrail'in izlediği politikalar konusunda her zaman anlayış göstermese ve hatta hakaretamiz ifadeler de kullanmış olsa", Türkiye'nin İsrail'in en önemli müttefiki olduğu vurgulanan yazıda, "Dolayısıyla, Dışişleri Bakanlığına düşen, bu krizi dondurmak ve ilişkileri normal rayına oturtmaktır" denildi.Başyazıda, İsrail Dışişlerinin de Ermeni meselesi konusunda bir tutum belirleyecekse bunu daha uygun bir zamanda yapması ve bunu tehditler için bir yol olarak kullanmak yerine, moral değerlere dayanarak belirlemesi gerektiği ifade edildi ve "Bu, Türkiye ile ne zaman bir uzlaşmazlık çıktığında olmamalıdır" denildi.Haaretz gazetesindeki başyazının sonunda şu değerlendirmeye yerverildi:"General Mizrahi'ye gelince, belki Genelkurmay Başkanının kendi astlarının yetkilerini aştığını kendilerine hatırlatması gerekir. Eğer başka bir zamanda yapmış olsaydı, General Mizrahi'nin yorumları nedeniyle görevinden alınması beklenirdi."