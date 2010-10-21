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Dünya

Haaretz: Erdoğan, Gazze yardım filosuna yardım etti

İsrail'de yayımlanan gazete, Başbakan Erdoğan ve diğer üst düzey yetkililerin Gazze'ye yardım filosuna yardım ettiğinin kanıtlandığını söyledi.

21 Ekim 2010 03:00

T24- İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve diğer üst düzey yetkililerin Gazze'ye yardım filosuna yardım ettiğinin kanıtlandığını söyledi.


İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesine göre, Gazze yardım filosunun Türk hükümetinden yardım aldığı kanıtlandı.


Gazeteye göre, İsrail'in Mavi Marmara gemisinde el koyduğu bilgisayarlardan birinde bulunan bilgiler, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve diğer üst düzey yetkililerin filoya yardım ettiğini gösteriyor.


Bilgiler, baskından 2 hafta önce 16 Mayıs'ta İstanbul'da yapılan bir toplantının tutanakları.


Toplantıya organizatörler ve gemi kaptanlarının katıldığı belirtiliyor.


Haberi İsrail istihbarat yetkililerine dayandıran gazete, organizatörlerin toplantıda "Türk hükümeti başta açıkça desteğini ilan etmedi ama son birkaç gündür Başbakan ve diğer bakanlardan doğrudan destek alıyoruz" dediğini yazdı.


Gazetenin iddiasına göre, bilgisayar kayıtları organizatörlerin İsrail askerlerinin gemiye helikopterle inmesi dahil çeşitli senaryolara karşı hazırlık yaptıklarını da gösteriyor.

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