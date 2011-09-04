-Haaretz: "Türkiye düşman değil" TEL AVİV (A.A) - 04.09.2011 - İsrail'in Haaretz gazetesindeki başyazıda, "Türkiye düşman değil. İsrail üzüntülerini ifade etmeli, tazminat ödemeli ve ilişkileri de düzeltmeli" denildi. Haaretz'in bugünkü başyazısında, İsrail'in daha Palmer raporu yayımlanmadan önce üzüntülerini ifade etmesi gerektiği vurgulanarak, bunun, Türkiye'yle ilişkiler gibi stratejik önemdeki bir değerin karşılığının küçük bir bedeli olduğu belirtildi. Mavi Marmara olayıyla ilgili Palmer raporunun "iyi niyetli" olarak nitelendirildiği başyazıda, soruşturma komisyonunun suçlamaları dengeli bir şekilde dağıtmak için büyük çaba sarf ettiği kaydedildi. Rapordan örnekler verilen yazıda, iki ülke arasında bugün gelinen noktanın nedeninin rapor değil, filo olayının kendisi olduğu vurgulandı. Yazıda, her iki tarafın bir yandan rapora ilişkin itirazlarını dile getirmeye hazırlandığı, bir yandan da kendi lehlerine olabilecek maddeleri ayıklamaya başladığı kaydedildi. Bölgede ve dünyada müttefikleri sayılı olan İsrail'in, önemli bir müttefikini önemsiz bir prestije yeğlemeyip, sorumluluğu almayı reddetmemesi gerektiğinin de altı çizildi. Başyazıda, "aceleci ve sert tepkisine rağmen Türkiye'nin İsrail'e hala mantıklı bir diplomasi şansı bıraktığı" belirtilerek, İsrail'in aslında rapor yayımlanmadan önce üzüntülerini bildirmesi, tazminat ödemesi ve ilişkileri düzeltmesi gerektiği kaydedildi. Yazıda, "Türkiye'yle ilişkiler gibi stratejik bir değer için bu ödenecek küçük bir bedeldir" ifadesi kullanıldı.