T24 LogoT24 Logo
Dünya

Haaretz: "Türkiye düşman değil" TEL AVİV (A.A)

04 Eylül 2011 16:38

-Haaretz: "Türkiye düşman değil" TEL AVİV (A.A) - 04.09.2011 - İsrail'in Haaretz gazetesindeki başyazıda, "Türkiye düşman değil. İsrail üzüntülerini ifade etmeli, tazminat ödemeli ve ilişkileri de düzeltmeli" denildi. Haaretz'in bugünkü başyazısında, İsrail'in daha Palmer raporu yayımlanmadan önce üzüntülerini ifade etmesi gerektiği vurgulanarak, bunun, Türkiye'yle ilişkiler gibi stratejik önemdeki bir değerin karşılığının küçük bir bedeli olduğu belirtildi. Mavi Marmara olayıyla ilgili Palmer raporunun "iyi niyetli" olarak nitelendirildiği başyazıda, soruşturma komisyonunun suçlamaları dengeli bir şekilde dağıtmak için büyük çaba sarf ettiği kaydedildi. Rapordan örnekler verilen yazıda, iki ülke arasında bugün gelinen noktanın nedeninin rapor değil, filo olayının kendisi olduğu vurgulandı. Yazıda, her iki tarafın bir yandan rapora ilişkin itirazlarını dile getirmeye hazırlandığı, bir yandan da kendi lehlerine olabilecek maddeleri ayıklamaya başladığı kaydedildi. Bölgede ve dünyada müttefikleri sayılı olan İsrail'in, önemli bir müttefikini önemsiz bir prestije yeğlemeyip, sorumluluğu almayı reddetmemesi gerektiğinin de altı çizildi. Başyazıda, "aceleci ve sert tepkisine rağmen Türkiye'nin İsrail'e hala mantıklı bir diplomasi şansı bıraktığı" belirtilerek, İsrail'in aslında rapor yayımlanmadan önce üzüntülerini bildirmesi, tazminat ödemesi ve ilişkileri düzeltmesi gerektiği kaydedildi. Yazıda, "Türkiye'yle ilişkiler gibi stratejik bir değer için bu ödenecek küçük bir bedeldir" ifadesi kullanıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24