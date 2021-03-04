Haaland Chelsea'yi eledi; işte transferde aday takımlar

Performansıyla dikkati çeken 20 yaşındaki Erling Haaland'ın, Chelsea’yi transfer olmak istediği 6 büyük kulüp arasında görmediği belirtildi.

Chelsea'nin Erling Haaland ile sözleşme imzalama şansının zor olduğu ifade edildi.

Bild'in haberine göre, Norveçli yıldız, tercih edebileceği kulüp sayısını altıya indirdi. Haaland, geleceği için sadece altı kulübü düşünürken bu kulüpler arasında; İngiltere'den Manchester City, Manchester United ve Liverpool bulunuyor. 20 yaşındaki oyuncunun aklındaki diğer kulüpler ise Juventus, Real Madrid ve Barcelona.

Geçen yıl Ocak ayında Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a transfer olan Haaland 45 maçta 43 gol attı.