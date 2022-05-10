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Spor

Haaland'ın yeni adresi belli oldu, transferin açıklanması an meselesi

Manchester City'nin Norveçli oyuncuyu serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna katacağı belirtildi

10 Mayıs 2022 11:24

21 yaşındaki futbolcu, Manchester City'nin transfer teklifini kabul etti. Premier Lig devinin Erling Haaland transferini bu hafta resmen açıklaması bekleniyor

The Athletic'in haberine göre, 21 yaşındaki futbolcu, Manchester City'nin transfer teklifini kabul etti.

Manchester City'nin Norveçli oyuncuyu serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna katacağı belirtildi.

Premier Lig devinin Haaland transferini bu hafta resmen açıklaması bekleniyor.

Borussia Dortmund formasıyla bu sezon 29 resmi maça çıkan Haaland, 28 gol attı ve 8 asist yaptı.

Haaland'ı Real Madrid ve Barcelona da kadrosuna katmak istiyordu.

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