Haaland'ın Premier Lig görüşmeleri başlıyor

Sezon sonunda hangi takıma transfer olacağı büyük merak konusu olan Erling Haaland için görüşmeler İngiltere kulüpleriyle devam edecek.

Erling Haaland, Borussia Dortmund'da kalacak mı, yoksa sezonda Avrupa'nın başka bir kulübüne imza atacak? Bu sorunun cevabını tüm futbol dünyası merakla beklerken Norveçli yıldızın menajeri ve babası rotayı İngiltere'ye çevirdi.

Bild'in haberine göre, Mino Raiola ve Haaland'ın babası Alf-Inge Premier Lig'in dev kulüplerini ziyaret edecek.

Geçen günlerde Real Madrid ve Barcelona yöneticileriyle biraya gelen ikili şimdi Manchester City, Manchester United, Liverpool ve Chelsea ile masaya oturacak. Dortmund, Haaland için 180 milyon euro istiyor.

Haaland'ın Borussia Dortmund ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunurken 75 milyon euro olan serbest kalma bedeli 2022 yazına kadar geçerli olmayacak.