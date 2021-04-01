Haaland'ın babası Barcelona ile görüştü

Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland'ın yaz transfer döneminde hangi takıma gideceği konusu, gündemde kalmaya devam ediyor.

Adı Real Madrid ve Manchester City gibi takımlarla da anılan Erling Haaland için Barcelona da ciddi şekilde devreye girdi.

Sport'un görüntülü olarak verdiği habere göre menajer Mino Raiola ve Haaland'ın babası, bu sabah Barcelona'ya indi ve onları başkan Joan Laporta'nın şöforü aldı.

Haberde, menajer Raiola'nın Laporta ile iyi ilişkiler içinde olmasının Barcelona'yı Haaland transferinde bir adım öne geçirebileceği detayı da verildi.

Raiola, birçok takımın ilgilendiği Haaland'ın geleceğini için geçtiğimiz günlerde Borussia Dortmund ile görüşmeler gerçekleştirmişti.