MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin TBMM Genel Kurulu’nda çözüm sürecine yönelik eleştiride bulunurken “Orada ha Sırrı Süreyya Önder, ha İngiliz Amiral Calthorpe, arasındaki fark nedir bana bir açıklayabilir misiniz?” sözleri tartışma yarattı. Yeniçeri’ye sözlerinden dolayı tepki gösteren HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, “Bunu Sayın Yeniçeri’ye aynen iade ediyorum. İngilizleri bu ülkedeki Türk milliyetçileri iyi bilirler, vaktiyle çok sarmaş dolaştılar” yanıtını verdi.

TBMM Genel Kurul’da, CHP’nin “TBMM’de Gerçekleri Araştırma Komisyonu Türkiye modeli oluşturma çalışmalarını yürütmek üzere Meclis Araştırması açılması” amacıyla verdiği önergenin görüşülmesine ilişkin önerisi reddedildi. MHP’li Yeniçeri önerinin görüşmelerinde Çözüm Süreci’ne değinerek, “Halk barış ve çözüm istiyor. Bu tamamen doğrudur. Halk hiçbir zaman savaş istemedi ki. Halk ‘PKK önünde, katiller önünde diz çök demiyor’ size, Mondros’ta yapılan gibi diz çökmeyeceksiniz, Sevr’de yapılan gibi diz çökmeyeceksiniz. 10 madde size dayatılırken... Orada ha Sırrı Süreyya Önder, ha İngiliz Amiral Calthorpe, arasındaki fark nedir bana bir açıklayabilir misiniz” dedi.

Bunun üzerine söz alan Ak Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, “Terör karşısında diz çökenleri kimse sevmez. Eğer AK Parti hükümeti terörün karşısında diz çökmüş olsaydı tarihin çöp sepetine atılırdı. AK Parti nerede sayın Yeniçeri? Kimin oylarıyla burada? Halkımız ne olduğunu çok iyi biliyor, kararını o çerçevede veriyor” karşılığını verdi.

‘İngilizleri Türk milliyetçileri iyi bilirler’

HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Yeniçeri’nin sözlerine karşılık şunları söyledi:

“Bu topraklarda da, dünyanın bütün geri bıraktırılmış bölgelerinde de özellikle İngiliz emperyalizminin başını çektiği bütün istihbarat örgütleri başta Türk milliyetçileri olmak üzere, altını kazıdığınızda arkasından hep İngiliz amiraller çıkmıştır. Öncelikle milliyetçilik denildiğinde daima emperyalizmin tezgahladığı bir entrikalar silsilesi olarak ortaya çıkar. Bunu Sayın Yeniçeri’ye aynen iade ediyorum. İngilizleri bu ülkedeki Türk milliyetçileri iyi bilirler, vaktiyle çok sarmaş dolaştılar. Abdullah Öcalan’a Irak ve Suriye’deki Türkmenler’in özel selamlarını ve teşekkür duygularını götürdüm. ‘Bize belli yardımlar geliyor ve götürüp bunları YPG savaşçılarına veriyoruz. Çünkü bizim izzetimizi, şerefimizi, haysiyetimizi onlar koruyorlar’ diyorlar.”

‘Gideydiniz süleyman Şah’ı alaydınız’

MHP Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ise bunun doğru olmadığı yönündeki itirazı üzerine Önder, “Doğru mu değil mi göreceğiz. Burada cengaverliğe gerek yok. Gideydiniz Süleyman Şah’ı siz emniyete alaydınız. Kobani savaşçıları, ‘Türk’ün haysiyeti, izzeti, şerefi bizim izzetimiz, şerefimizdir’ dedi. Sataşma gerekçesiyle söz alan Yeniçeri, “Mustafa Kemal Atatürk’ü Sivas Kongresi sırasında tutuklamaya gelenlerin arkasında Bedirhan vardı. Seyit Rıza aynı zamanda bir İngiliz ajanlığı sürecini yürütmüştür. Herhalde arkadaş karıştırdı. Türkiye Cumhuriyeti’ni Türk milliyetçileri kurmuştur. Milliyetçi olmayan kimse yoktur, milliyetçi olduğunun farkında olamayanlar vardır tıpkı Sırrı Süreyya’da olduğu gibi” dedi.

‘Akıl sahibi değerlendirme değil’

AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı da YPG’nin himayesinde iş görmüş bir devlet resmi çizildiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

“Bu bir kere hiçbir bilginiz olmazsa dahi akıl sahibi bir değerlendirme olarak görülemez. Türkiye Cumhuriyeti devleti bölgede kendi çıkarlarını koruyacak kudrete sahiptir, civarda da başka tür operasyonları da vardır. Süleyman Şah Türbesi’ne ilişkin operasyonu da kendi kudretiyle sağlamıştır. Bu bölgede kudreti olmayana kimse merhamet etmez. Milliyetçiliği bir İngiliz oyunu olarak göstermek yanlıştır.”