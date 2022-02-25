H&M ve sendika anlaşamadı; şirket yüzde 3 zamda ısrarcı

İsveçli giyim perakendecisi H&M, çalışanların üye olduğu Koop-İş Sendikası ile karşı karşıya geldi.
Sendikanın yüzde 20 zam ile birlikte birçok yan hak talebine karşın, H&M, sene başında hükümetin yaptığı yüzde 40 zamma ek olarak yüzde 3 zamda ısrarlı.
2019 yılında Koop-İş Sendikası'na üye olan H&M emekçileri, o yıl istedikleri zam oranını almış ve birçok yan hakka sahip olmuştu. Gerçek Gündem'den Ece Seçil Şahin'in haberine
göre aradan geçen 3 yılın sonunda H&M, bu yıl sendikanın sunduğu sözleşmede yer alan yüzde 20 zam talebini kabul etmeyeceğini söyledi. Günlük yemek ücretleri de halen geçen senenin ücretine göre ödeniyor.
Sendikanın sunduğu sözleşmede, yüzde 20 zamma ek olarak full time çalışanlar için haftalık 40 saatlik çalışma planı, tecrübe primi zammı, yılda 2 kere ikramiye ve kıyafet yardımı gibi talepler de yer alıyor.
Şirket, sendikanın bu taleplerine karşılık ilk toplantıda yalnızca yüzde 1 oranında zam teklif etti. Sonraki hafta yapılan toplantıda yüzde 2 zam teklif eden H&M, ardından yapılan toplantıların sonucunda en fazla yüzde 3 oranında zam yapılacağını açıkladı.