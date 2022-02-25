H&M ve sendika anlaşamadı; şirket yüzde 3 zamda ısrarcı

İsveçli giyim perakendecisi H&M, çalışanların üye olduğu Koop-İş Sendikası ile karşı karşıya geldi.

Sendikanın yüzde 20 zam ile birlikte birçok yan hak talebine karşın, H&M, sene başında hükümetin yaptığı yüzde 40 zamma ek olarak yüzde 3 zamda ısrarlı.

Sendikanın sunduğu sözleşmede, yüzde 20 zamma ek olarak full time çalışanlar için haftalık 40 saatlik çalışma planı, tecrübe primi zammı, yılda 2 kere ikramiye ve kıyafet yardımı gibi talepler de yer alıyor.

Şirket, sendikanın bu taleplerine karşılık ilk toplantıda yalnızca yüzde 1 oranında zam teklif etti. Sonraki hafta yapılan toplantıda yüzde 2 zam teklif eden H&M, ardından yapılan toplantıların sonucunda en fazla yüzde 3 oranında zam yapılacağını açıkladı.