HaberTürk yazarı Alçı: Kimse kusura bakmasın, Hamas'ın roket saldırılarının İsrail’e yararken Filistinlilere büyük zarar verdiği kanaatindeyim

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa bölgesinde Filistinlilere sert müdahalesiyle başlayan, Hamas'ın roket saldırısıyla ve İsrail'in saldırılarıyla devam eden olaylara ilişkin olarak, "İsrail’in acımasız bir ölüm makinesi olduğu ortada iken Hamas niye hep sonuç da alamadığı roket saldırılarına yöneliyor? Kimse kusura bakmasın ben bu saldırıların İsrail’e yararken Filistinlilere büyük zarar verdiği kanaatindeyim" dedi.

Alçı, gerilimin başlaması sebeplerinin başında İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs’te yıllardır yaşadıkları evlerini terk etmek istemeyen Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasındaki gerginliğin olduğunu belirterek, "İsrail Yüksek Mahkemesi 10 Mayıs'ta bir karar vereceğini açıklamıştı. Bu çok ciddi bir tansiyon yükselmesine sebep oldu. Zira mahkemenin Yahudi yerleşimcilerin taleplerini haklı bulacağı ve Filistinlilerin aleyhine karar çıkaracağına kesin gözüyle bakılıyordu. Artan gerginlik nedeniyle karar ertelendi ancak haftalardır o bölgede protesto ve gösteriler sürüyor. Yahudi yerleşimciler yüzyıl öncesinden tapu belgelerine dayanarak Filistinlileri evlerinden çıkarmaya çalışıyorlar. Yoğun olarak Filistinlilerin yaşadığı Şeyh Cerrah Mahalle’sinde çok korkutucu bir gerginlik var. Bu gerginlik mevcut saldırılarla birlikte çok daha geniş bir coğrafyaya sıçrayabilir. İkinci sebep ramazanda İsrail polisinin Filistinlilerin toplu iftarlarına gösterdiği sert müdahaleler. İftarları engellemek için Şam Kapısına bariyerler yerleştirdiler, ibadetleri engellemeye çalıştılar ve bunun üzerine çatışmalar başladı. İşte bu gerginliklerin üzerine Hamas Batı Kudüs ve İsrail’in güneyine roket saldırıları düzenledi. dedi.

Saldırıları gerekçe gösteren İsrail yönetiminin acımasızca öldürdüğünü söyleyen Alçı, "Daha önce pek çok kez yaptığı gibi çocukları ve sivilleri vuruyorlar. Çok büyük bir vahşet bu. Ancak açın Batı medyasına bakın, sanki bu vahşetin tek nedeni Hamas’ın füzeleri gibi bir tablo çiziyorlar. Halbuki o roket saldırıları olmasa İsrail’in Filistinlilerin evlerini elinden alacak mahkeme kararının adaletsizliği ve Müslümanların ibadet hakkına yapılan müdahaleler ile ilgili söyleyecek sözleri olamaz. Nitekim İsrail de iki konuda mecburen geri adım atmıştı. Şimdi gelinen noktada insan sormadan edemiyor: İsrail’in acımasız bir ölüm makinesi olduğu ortada iken Hamas niye hep sonuç da alamadığı roket saldırılarına yöneliyor? Kimse kusura bakmasın ben bu saldırıların İsrail’e yararken Filistinlilere büyük zarar verdiği kanaatindeyim. Yıllardır İsrail bu uyduruk füzeleri bahane ederek kendi şiddetini meşrulaştırmaya çalışıyor. Olan küçücük çocuklara, masum sivillere, Filistin halkına oluyor" görüşünü dile getirdi.

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