GZT Giresunspor milli aradan galibiyetle döndü

GZT Giresunspor, Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek bu sezon evinde ikinci kez galip geldi.

Süper Lig'in 13. haftasında GZT Giresunspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

Giresun Çotanak Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmanın ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı.

Maçta eşitliği bozan taraf ev sahibi takım oldu. 69. dakikada Karim Hafez'in ceza sahası içinde elle oynamasıyla hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Fousseni Diabate 71'de Giresunspor'u öne geçirdi.

Yeni Malatyaspor, 79'da Mustafa Eskihellaç ile golü buldu ancak VAR incelemesi sonrası gol ofsay nedeniyle iptal edildi.

Kalan bölümde skor değişmedi ve Giresunspor evinde Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

Sumudica yönetimindeki Malatyaspor'un 3 puan özlemi ise 3 haftaya yükseldi.