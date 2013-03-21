Gülen'den 'yargıyı domine ettiği' iddiasına yanıt

Fethullah Gülen cemaatinin kurumsal yüzü olan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, yaptığı açıklamada Wall Street Journal gazetesinin "Hizmet Hareketi'nin Türkiye'de yargıyı domine ettiği" iddiasına yanıt verdi. Açıklamada "Hakim ve savcıların verdiği kararlar arkasında inanç, mezhep, ırk aidiyeti gibi kimlik üzerinden eleştiri yapmak en iyimser ifade ile ahlaki değildir'' denildi.

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın açıklamasında ''Bir süreden beri Ergenekon ve Balyoz davaları üzerinden sayın Fethullah Gülen'in adı ile anılan 'Hizmet Hareketi' mesnetsiz, yüzeysel ve yanlı eleştirilere muhatap olmaktadır'' denildi.

Açıklamada, ''Hakim ve savcıların verdiği kararlar arkasında inanç, mezhep, ırk aidiyeti gibi kimlik üzerinden eleştiri yapmak en iyimser ifade ile ahlaki değildir'' ifadesi kullanıldı. Kürt açılımına ilişkin hizmet hareketi ile ilgili iddialara da cevap verildi. ''Hizmet hareketi hiçbir siyasi ve sosyal camiayla çatışma içinde olmaz. '' denildi.

