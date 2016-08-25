GYV’nin son başkanı Cemal Uşşak hayatını kaybetti

Fethullah Gülen cemaatinin kurumsal yüzü olarak bilinen Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın son başkanı Cemal Uşşak kanser tedavisi gördüğü yurt dışında vefat etti.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan olağanüstü hâl kararnamesiyle kapatılan kuruluşlar arasında yer alan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın son başkanı Cemal Uşşak, kanser tedavisi gördüğü yurt dışında vefat etti.

Uşşak, kişisel Twitter hesabından şu mesajı paylaşmıştı:

"Sebepler planı'nda son günlerimi yaşıyorum. Her şey Rabbimin ekstra lütuflarına bağlı. Dostlardan helallik rica ediyorum."

Uşşak'ın, avukatları aracılığıyla "İzin verin geleyim, ülkemde öleyim" mesajını gönderdiği, ancak yetkili kişilerin "Sakın gelme, tutuklarız, son nefesini zindanlarda verirsin" cevabını verdiği öne sürülmüştü.

Uşşak, kanser tedavisini Türkiye’de devam etmek istemiş ‘Ben kaçmıyorum, sağlığımdan dolayı tutuksuz yargılanmak istiyorum.’ talebine karşılık bulamamıştı.