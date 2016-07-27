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GYV'nin son başkanı Cemal Uşak: Son günlerimi yaşıyorum, dostlardan helallik rica ediyorum

Cemal Uşak, uzun bir süredir kanser tedavisi görüyor

27 Temmuz 2016 13:45

15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan Olağanüstü hâl kararnamesiyle kapatılan kuruluşlar arasında yer alan ve Fethullah Gülen cemaatinin kurumsal yüzü olarak bilinen Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın son başkanı Cemal Uşak, kanser tedavisi gördüğü yurt dışından "Son günlerimi yaşıyorum" mesajı gönderdi.

Çözüm süreci için oluşturulan Akil İnsanlar Heyeti'nde de Erdoğan hükümetinin talebiyle görev alan ve siyasi yelpazenin her kesimiyle kurduğu sıcak ilişkilerle bilinen Uşak, kişisel Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Sebepler planı'nda son günlerimi yaşıyorum. Her şey Rabbimin ekstra lütuflarına bağlı. Dostlardan helallik rica ediyorum."

Uşak'ın, avukatları aracılığıyla "İzin verin geleyim, ülkemde öleyim" mesajını gönderdiğini, ancak yetkili kişilerin "Sakın gelme, tutuklarız, son nefesini zindanlarda verirsin" cevabını verdiği öne sürülmüştü.

Cemal Uşak'ın tweeti şöyle:

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