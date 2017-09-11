GYSH 2017’nin ikinci çeyreğinde yüzde 5.1 büyüdü

İstanbul, 11 Eylül (DHA) – 2017 yılının ikinci çeyreğinde Gari Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesi yüzde 5.1 olarak gerçekleşti.

Yüzde 5.1’lik büyümeyi, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada şöyle değerlendirdi:

“2017 yılı ikinci çeyreğinde ekonomimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.1 büyüdü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış GSYH büyümesi bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.1 oranında gerçekleşti. Böylece yılın ilk yarısında büyüme hızı yıllık yüzde 5.1’e ulaştı.

İç ve dış talebin büyümeye pozitif katkı sağlamasıyla dengeli büyüme ikinci çeyrekte de devam etti. Yurtiçi talep büyümeye 3.2 yüzde puan katkı sağlarken; net dış talep 1.8 yüzde puan katkı sağladı[i]. Önemli pazarlarımızdan Avrupa ile emtia ihracatçısı ülkelerin güçlü talebi ve turizm gelirlerimizdeki artış sonucunda mal ve hizmet ihracatımız ikinci çeyrekte yıllık yüzde 10.5 büyüdü.

16 Nisan referandumundan sonra belirsizliklerin azalması ile finansal piyasalarda belirgin bir pozitif eğilim görüldü. Aynı zamanda hem reel kesim güveni hem de tüketici güveni toparlandı. Kaynaklarını ve etkinliğini artırdığımız Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefalet sistemi ikinci çeyrekten itibaren ticari krediler kanalıyla ekonomik büyümeyi destekliyor. 2017 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin öncü göstergeler de güçlü ekonomik büyümenin ivme kazanarak devam ettiğini göstermekte.

Sağlanan güçlü büyüme olumlu ancak tek başına yeterli değildir. Bu büyümenin kapsayıcı olması temel önceliğimizdir. İstihdamı arttırmaya yönelik aldığımız tedbirler ve ekonomik büyümedeki ivmelenme sonucunda, 2017 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılsonuna göre yaklaşık 600 bin kişiye ilave istihdam sağladık. Böylece 2017 yılı başından itibaren işsizlik oranında kademeli düşüş gerçekleşti.

Türkiye son 15 yılda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen sağlam ekonomik temelleri sayesinde ortalama yüzde 5.7 oranında güçlü bir büyüme performansı sergiledi. Önümüzdeki dönemde bu performansı daha da artırmak ve ekonomimizin yapısal dönüşümünü hızlandırmak için kapsamlı reform gündemimizi kararlılıkla hayata geçireceğiz. Siyasi belirsizliklerin ortadan kalktığı bu dönemde yapısal reformların sağlayacağı katkı ile yüksek gelir seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından yapılan açıklamada ise:

“2017 yılı ikinci çeyrekte Türkiye ekonomisi yüzde 5.1 ile yüksek oranda büyümüştür. İkinci çeyrekte bayram nedeniyle oluşan işgünü kaybına rağmen ekonomimiz ilk çeyrekte elde edilen yüksek büyüme oranını devam ettirmiştir. Hükümet olarak uygulamaya koyduğumuz teşvikler ve desteklerin ne kadar yerinde olduğu yılın ilk yarısında elde ettiğimiz yüksek büyüme oranında kendisini göstermiştir.

İç talep, kredi genişlemesi ve vergi indirimlerinin yanı sıra ekonomide beklentilerin iyileşmesi ve öngörülebilirliğin artması ile ekonomik büyümenin sürükleyicisi olmuştur.

Yatırımlar da referandum sonrası pekişen siyasi ve ekonomik istikrara ek olarak yatırım ortamını iyileştirmek, yatırımları teşvik etmeye yönelik attığımız adımlarla birlikte yüzde 9.5 artış kaydetmiştir.

Açıklanan veriler büyüme kompozisyonunun da sağlıklı olduğunu ortaya koymaktadır. Artan küresel ticaret hacmi, ticaret ortaklarımızın talebindeki iyileşme ve turizmdeki toparlanmayla birlikte 2017 yılı ikinci çeyreğinde dış talep büyümeye yüzde 1.7 puan pozitif katkı sağlamıştır.

Ekonomiye ilişkin öncü göstergeler yılın geri kalanında da büyümenin güçlü devam edeceği yönündedir. Özellikle üçüncü çeyrekte turizmdeki toparlanma, ihracattaki olumlu seyir ile baz etkisi ekonomik büyümeyi ivmelendirecektir.

Bu göstergeler ışığında 2017 yılında OVP hedefimizin de üzerinde büyüyeceğimizi tahmin ediyoruz.

Ara vermeden hızla uygulamaya devam edeceğimiz reformlar, aldığımız tedbirler, pekişen güven ve dış konjonktürde meydana gelecek olumlu gelişmeler ekonomideki canlanmayı desteklemeye devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.