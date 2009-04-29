'Güzellik yarışmasını yayınlamıyoruz'



Doğuş Yayın Grubu, bu sabah Diyarbakır Lice'de meydana gelen ve 9 askerin şehit düştüğü olay nedeniyle Miss Turkey 2009 final töreninin Kral ve CNBC-e televizyonlarındaki canlı yayınlarını iptal etti.





Kamuoyuna duyurulur,



Bu sabah Diyarbakır Lice'de meydana gelen ve askerlerimizin şehit düştüğü vahim olay nedeniyle Miss Turkey 2009 final töreninin Kral ve CNBC-e televizyonlarındaki canlı yayınları iptal edilmiştir.



Bu gece gerçekleşecek Miss Turkey 2009 töreni, ileriki günlerde bant yayın olarak kanallarımızda ekrana gelecektir.



Şehitlerimize rahmet; kederli aileleri, TSK mensupları ve ulusumuza başsağlığı diliyoruz.



Saygılarımızla,



Doğuş Yayın Grubu



