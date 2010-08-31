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Ekonomi

Güzellik merkezleri 10 Eylül'den sonra kapanacak

Polikliniğe dönüşemeyen güzellik salonları 10 Eylül’den sonra kapanacak...

31 Ağustos 2010 03:00

T24- Güzellik merkezlerinin polikliniğe dönüştürülmesi için 10 Mart 2010’da başlayan 6 aylık süre doluyor. Sağlık Bakanlığı verilen hazırlık süresinin 10 Eylül’de sona ereceğini hatırlatırken, bu tarihe kadar hazırlığını tamamlanmayan merkezlerin kapatılacağı duyuruldu.


Sağlık Bakanlığı, güzellik merkezleri konusunda akıllarda oluşan soru işaretlerini, yayımladığı bir genelge ile giderdi. Genelgede şu ifadeler yer aldı:


Polikliniğe dönüşecek


Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği’ne göre, müstakil açılan güzellik merkezlerinin işleteni tabip değilse, bunlar işletenin tercihine göre güzellik salonuna veya tabip mesul müdür istihdam etmek şartıyla polikliniğe dönüştürülebilir. Polikliniğe dönüşmek için İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvuranlar, en geç altı ay içinde uygunluğunu sağlayıp müdürlükten ‘poliklinik uygunluk belgesi’ almak zorundadırlar.


Tek doktor yetecek


Mevzuata göre polikliniklerde asgari iki doktor çalıştırılması gerektiği, ancak güzellik merkezlerine istisna olarak doktor, mesul müdür istihdam etmek suretiyle poliklinik hizmeti verilebileceğine dair yapılan düzenlemeye istinaden, tek doktor ile poliklinik hizmeti verilebilecek. Asgari bir hemşire ya da sağlık memuru (toplum sağlığı bölümü mezunu) istihdam edilecek.

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