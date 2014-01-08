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Dünya

Güzellik kraliçesini otomobilinde öldürdüler

2004 Venezuela güzeli ve sevilen dizi oyuncularından Monica Spear ve eşi silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi

08 Ocak 2014 08:07

Venezuela'da 2004 yılında güzellik kraliçesi seçilen dizi oyuncusu Monica Spear ve eşi Thomas Berry  uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, genç kadın ailesiyle birlikte otoyolda bozulan otomobilinin içinde beklerken saldırya uğradı.

Saldırıda Spear ve eşi hayatını kaybederken, çiftin 5 yaşındaki kızları saldırıdan yaralı kurtuldu. Polis, genç çiftin soygun girişimi sırasında öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruyor.

29 yaşındaki Spear, modelliğin yanısıra dizi oyunculuğu da yapıyordu.

Dünyada cinayet oranlarının en yüksek olduğu ülkelerden olan Venezuela'da silahlı soygun ve adam kaçrıma gibi olaylara sık rastlanıyor.

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