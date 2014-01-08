Güzellik kraliçesini otomobilinde öldürdüler

Venezuela'da 2004 yılında güzellik kraliçesi seçilen dizi oyuncusu Monica Spear ve eşi Thomas Berry uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, genç kadın ailesiyle birlikte otoyolda bozulan otomobilinin içinde beklerken saldırya uğradı.

Saldırıda Spear ve eşi hayatını kaybederken, çiftin 5 yaşındaki kızları saldırıdan yaralı kurtuldu. Polis, genç çiftin soygun girişimi sırasında öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruyor.

29 yaşındaki Spear, modelliğin yanısıra dizi oyunculuğu da yapıyordu.

Dünyada cinayet oranlarının en yüksek olduğu ülkelerden olan Venezuela'da silahlı soygun ve adam kaçrıma gibi olaylara sık rastlanıyor.