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Dünya

Güzellik kraliçesi zehir tacirleriyle yakalandı

Meksikalı güzellik kraliçesi Laura Zuniga, uyuşturucu kaçakçılarına düzenlenen operasyonda gözaltına alındı

24 Aralık 2008 02:00

Meksikalı güzellik kraliçesi Laura Zuniga, güvenlik güçlerinin uyuşturucu kaçakçılarına karşı düzenlediği bir operasyonda gözaltına alındı.

Polis, marihuana (esrar) üretimiyle tanınan Sinaloa eyaletinden güzellik kraliçesi seçilen 23 yaşındaki Zuniga'nın, batıdaki Jalisco eyaletinin Guadalahara kentinde uyuşturucu kaçakçılarına düzenlenen baskında bir aracın içinde 7 erkekle birlikte yakalandığını belirtti.

Jalisco polis sözcüsü, Sinaloa güzellik kraliçesinin Guadalahara'da bir kontrol noktasında bir arazi aracının içinde 7 erkek, tüfekler ve nakit parayla yakalandığını söyledi.



Sözcü, genç kadının 10'dan fazla cep telefonu, çok miktarda para, tabancalar, mermiler ve iki tüfek bulunan araçta olmasını beklemediklerini de ifade etti.

Temmuzda "Miss Sinaloa" seçilen Zuniga, Bolivya'da yapılan "2008 Hispanik Amerika Kraliçesi" yarışmasına katılmıştı. Zuniga, gelecek yıl Asya'da yapılacak "2009 Miss International" güzellik yarışmasında da ülkesini temsil edecekti

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