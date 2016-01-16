Güzellik kraliçesi, futbolcu sevgilisini bıçakladı

2015 yılında Washington Eyaleti Güzellik Kraliçesi seçilen Stormy Keffeler, ABD'nin Colorado Rapids takımında forma giyen futbolcu sevgilisi Marco Pappa'yı bıçakladığı iddiasıyla tutuklandı. Keffeler bu nedenle tacından olabilir.

ABD'de Colorado Rapids takımının formasını giyen Guatemalalı futbolcu Marco Pappa, geçtiğimiz Aralık ayında karnından bıçaklandı ve ameliyat olmak zorunda kaldı. Bıçağı tutan kişinin 2015 yılında Washington Eyaleti güzeli seçilen Stormy Keffeler olması, ABD'de büyük yankı uyandırdı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; polis tarafından tutuklanan Keffeler'in, çelişkili ifadeler verdiği ve cinayet teşebbüsünden yargılanabileceği belirtildi. Bu olay nedeniyle Keffeler'in tacının elinden alınması bekleniyor.

Marco Pappa'yı bıçakladığı iddiasıyla tutuklanan Stormy Keffeler, ABD'de İç Çamaşırı Ligi'nde futbol oynuyor.

Pappa 10 yıldır futbol oynuyor

Guatemelalı futbolcu Marco Pappa, 2006 yılında başlayan profesyonel kariyerinde ülkesinin Municipal takımında forma giydikten sonra 2008'de ABD'ye giderek 4 yıl Chicago Fire forması giydi. 2012-2014 yılları arasında Hollanda'nın Heerenveen takımında oynayan 28 yaşındaki futbolcu, 2014'te tekrar ABD'ye dönüp 2 yıl Seattle Sounders'ta mücadele etti. Pappa, bu sezon Colorado Rapids'e transfer oldu.