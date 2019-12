'Güzelliğe harcanan para 100 Somali kurtarır'

T24

'Yardım verirken tarafsızlığımızı koruyoruz'

Somali'de 5 milyon insan ölüm sınırında

'Kızılay için kara propaganda yapılıyor'



Açlık nedeniyle 5 yaşın altında 29 binden fazla çocuk öldü

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Kızılay Genel Başkanı Tekin Küçükali, Pazar günü başlatılacak Somali'ye yardım kampanyası hakkında bilgi verdi. Tekin Küçükali, Türk Kızılayı olarak dünyada acı çeken insanların yanında olmayı ve Türk insanının merhamet elini uzatmayı amaçladıklarını belirterek, "Son günlerde en fazla faaliyet gösterdiğimiz alanlardan birisi Afrika. 2006 yılından bu yana Afrika'da faaliyetlerimiz devam ediyor. Sudan Darfur'da hastanemiz var. Yaklaşık her gün 750 kişiye 56 doktor ve hemşiremiz şifa vermeye çalışıyor" diye konuştu.Libya'daki kargaşa nedeniyle binlerce insanın hayati tehlike geçirdiğini de hatırlatan Küçükali şunları söyledi:"Bingazi'de çadırlarımızı kurduk. TIR üstündeki fırınlarımızda her gün 30 bin ekmek çıkartıyoruz ve 30 bin insana da her gün üç öğün yemek veriyoruz.Bunu verirken tarafsızlığımızı korumaya dikkat ediyoruz. Bizim için insanların birbirleriyle olan hasımlıkları değil, çektikleri acı kriterdir. Taraf olan veya olmayan bizim için önemli değil. Her iki tarafa da yardımda bulunuyoruz."DHA'da yer alan haberede; Suriye'deki iç karışıklık nedeniyle 15 bin kişinin Türkiye'ye göç ettiğini de kaydeden Küçükali, şöyle konuştu:"5 ayrı yerde kamp kurduk. Şu anda kamplarda kalanların sayısı 7 bine kadar indi. Dünyada örnek olacak kamplar kurduk. Tekstilciler Birliği ile yaptığımız anlaşma sonucunda ustalar ve makineler getirdik ve kamplardaki kadınların sanat sahibi olmasını ve ihtiyaçlarını karşılamasını sağladık. İnsanların kendi ihtiyaçlarını karşılamaları bizim işimizi kolaylaştırıyor. Onların giysileriyle bizim giysiler çoğu kez örtüşmüyor. Kendi giysilerini diktikleri için de rahatlıyoruz."Çad'da büyük bir eczane kurduklarını da anlatan Küçükali, "Uzun zamandır devam ettiriyoruz. Bir hayırsever her türlü masrafını kendisi karşılıyor. Çad'da sokaktaki arabaların üzerinde 45 derece sıcağın altında ilaçlar satılıyordu. Buna çok üzüldük ve bu nedenle modern eczane kurduk" ifadesini kullandı.Küçükali, Somali'de bugün 5 milyon insanın ölüm sınırında bulunduğunu ve bu sayının yarısını da çocukların oluşturduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:"Dünya bu kadar bolluk içinde yaşarken, buradaki insanların açlıktan ölmesi hiç de insanlığın kabul edebileceği bir davranış biçimi değildir. Dünyada kendisini süper güç diye ilan eden ülke, evcil hayvanlara yılda 40 milyar dolar harcıyor. Ben evcil hayvanların karşısında değilim. Emsal olsun diye söylüyorum. Dünyadaki insanlar kendilerini güzelleştirmek için salonlarda 160 milyar dolar para harcıyor. Bu yüz tane Somali'yi kurtaracak paradır. Herkesin oturup Somali'deki insanlık dramını tekrar düşünmesi gerekir."Somali ve Afrika için Kızılay'ın tüm bankalardaki hesaplarına para yardımı yapılabileceği gibi, ayni yardımda da bulunulabileceğini kaydeden Küçükali şöyle dedi:"Mercimek, nohut, pirinç, şeker önemli ihtiyaçlar. Çocuk maması, sütü ve bisküvisi çok önemli. Pazar günü ilk uçağımızı kaldıracağız. Pazartesi, Çarşamba ve cuma günü de 3 uçak daha kaldıracağız. Yardım yapma imkanı olmayanlar da 2868'e boş mesaj gönderirse oradaki bir ailenin iftar yapmasını sağlayabilir."Küçükali, Kızılay olarak yardımları kendilerinin dağıtmayı tercih ettiğini, bunun da bazen tepki gördüğünü ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:"Kara propaganda yapılıyor. Dünya yardım örgütleri, sanki kendileri dışında hiçbir teşkilatın o ülkelere yardım götüremeyecek durumda olduğunu düşünüyorlar. Aslı yoktur. Türk Kızılayı uluslararası statüye tabidir. Devletlerin giremediği yerlere Kızılay'ın girme şansı yüksektir. Bunun örnekleri Libya ve Gazze'de oldu. Somali'de de aynı durum söz konusudur. Buradaki esas şu. Bizim topladığımız yardımları o ülkelerin kuruluşları 'bize getirin biz dağıtalım' diyor. Biz 'kendimiz dağıtırız' dediğimiz için el altından kara propaganda yapılıyor. Bugün genel müdürümüz ve teknik heyeti Somali'ye gönderiyorum. Büyük lojistik depolar tutacağız. Tahmin ediyorum 2 yıl Somali'deyiz."ABD'nin insani yardım görevlisi Nancy Lindborg yaptığı açıklamada, açlık nedeniyle Somali'nin güneyinde son 90 günde 5 yaşın altında 29 binden fazla çocuğun öldüğünü belirtti.BM dün, Somali'de 3 bölgeyi daha ''açlık bölgesi'' olarak belirlemişti.