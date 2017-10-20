Güzelbahçe'de nikah ücreti 1 lira oldu

İZMİR, (DHA) - MÜFTÜLERE resmi nikah kıyma yetkisi veren maddenin TBMM Genel Kurulu\'nda kabul edilmesine ilişkin tartışmalar sürerken, İzmir\'de Güzelbahçe Belediye Meclisi, nikah tarifesini 1 TL olarak belirledi.

CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı ve Belediye Meclis üyesi Kazım Çam, Meclis\'te verdiği önergeyle ilçe sınırlarında 85 lira olan nikah kıyma ücretini, 100 liraya çıkaran komisyon kararına karşı çıktı. Çam, bu ücretin 1 liraya indirilmesini istedi. Bunun üzerine Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa İnce, Çam’ın önerisini tek tek oyladı. Belediye meclisi, oy birliğiyle nikah ücretinin 1 lira olmasını, karara bağladı. İnce, “Artık Güzelbahçe ilçe sınırlarında evlenmek, çok kolay. İlçe sınırları içinde kıyılacak nikah ücretini 100 lira yerine 1 liraya indirdik. Sadece nikah defteri ücreti ve harcı alınacak. Ayrıca salon ücretimiz hafta içinde 100, hafta sonunda ise 200 lira olacak\" dedi.



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