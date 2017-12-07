Güzelbahçe Belediye Meclisi'nde başkana saldırıya alkışlı protesto

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de hafta sonu silahlı saldırıda yaralanan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce\'nin tedavisi sürdüğü için katılamadığı meclis toplantısında üyeler, saldırıyı bir dakika süreyle ayakta alkışlarla protesto etti.

CHP’li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve eşi Nilüfer İnce, 2 Aralık günü evlerine girerken, silahlı saldırıya uğradı. Otomobille yaklaşan bir kişi, İnce çiftine doğru ateş açtı. Saldırıda Mustafa İnce, sol bacağından yaralandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi tedavi gören İnce, taburcu edidi. İnce\'nin tedavisi sürdüğü için katılamadığı Güzelbahçe Belediye Meclisi toplantısı dün akşam yapıldı. Başkanvekiliğini Alpay Kandemir\'in yaptığı toplantıda üyeler, saldırıyı kınamak amacıyla meclis üyeleriyle birlikte bir dakika süreyle alkışlı protesto gerçekleştirdi. Kandemir, \"Bu koltuğun sahibi yanımıza dönünceye kadar ben de bu koltuğa oturmama kararı aldım. Bu koltuğu boş bıraktım. Geçen hafta Belediye Spor maçında karşı takımın yöneticileriyle anlaştım. Bir dakikalık bir protesto yaptık. Maç başladıktan sonra bir dakika kimse topa dokunmadı, öyle bir protesto yapmıştık. Henüz saldırının failleri bulunmadığı için bir protesto yapmak istiyorum ve hepinizi bir dakika boyunca alkışlı protestoya davet ediyorum\" dedi.



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