Güzel öğretmeni çıplak fotoğraf bitirdi!

T24 - İngiltere’nin en iyi kolejlerden birinde resim öğretmenliği yapan ve aynı zamanda eski bir güzellik kraliçesi olan Joanne Salley’nin yarı çıplak pozları öğrencilerin eline geçince, öğretmen işinden ayrıldı...



Salley, ünlü rugby oyuncusu Matt Dawson’ın eski sevgilisiydi.







İngiltere’nin en iyi kolejlerinden Harrow School’da yaşanan çıplak fotoğraf skandalı okulu birbirine kattı.



Yıllık ücreti 30 bin sterlin (yaklaşık 74 bin TL) olan ve Londra’nın kuzeybatısında bulunan okulda öğretmenlik yapan 32 yaşındaki eski güzellik kraliçesi, okulun bir diğer öğretmenine üstsüz pozlar verdi.



Ancak profesyonel fotoğrafçı olan Fiona Corthine, okulun resim odasında çektiği pozların bulunduğu bellek kartını binadaki fotoğraf stüdyosunda unuttu.





Gazeteye gönderdiler







Buraya giren bir öğrenci de fotoğrafları keşfedince resimler bir anda okulun 825 erkek öğrencisinin, öğretmenlerin ve mutfak personelinin bile eline geçti.



Üstelik, öğrenciler okul yöneticilerinin fotoğrafları silme uyarısına rağmen resimleri kısmen sansürleyerek İngiliz Daily Mail gazetesine gönderdi. Skandalı duyduğu an okuldan ağlayarak kaçan güzel öğretmenin bir daha geri dönmediği belirtildi.





‘Öğrenciler ona aşıktı’



Daily Mail gazetesine konuşan bir öğrenci ise “Öğretmenimize okulda yüzlerce kişi aşıktı. Bu yüzden fotoğraflar bu kadar hızlı yayıldı” dedi. Okulun yöneticisi Barnaby Leon ise durumu, “Joanne Salley başarılı bir öğretmen. Fotoğraflar, çeken kişinin izni alınmadan çalınmış. Bununla ilgili bir soruşturma yürütülecek. Joanne tabii ki çok üzgün” cümleleriyle yorumluyor.