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Dünya

Güzel manken gözyaşlarına boğuldu

Dünyaca ünlü İngiliz model Kate Moss, depremle yerle bir olan Haiti'ye yardım amacıyla Londra'daki Somerset House'da önceki gün düzenlenen yardım defilesinde gözyaşlarına boğ

20 Şubat 2010 02:00

T24 - Dünyaca ünlü İngiliz model Kate Moss, depremle yerle bir olan Haiti'ye yardım amacıyla Londra'daki Somerset House'da önceki gün düzenlenen yardım defilesinde gözyaşlarına boğuldu.


Dünyaca ünlü İngiliz model  Kate Moss, depremle yerle bir olan Haiti'ye yardım amacıyla Londra'daki Somerset House'da önceki gün düzenlenen yardım defilesinde gözyaşlarına boğuldu.

36 yaşındaki güzel model, top model Naomi Campbell tarafından organize edilen etkinlikte 40 yaşında intihar ederek yaşamına son veren modanın dahi çocuğu Alexander McQueen'in son koleksiyonunda yer alan bir elbiseyi giyerek podyuma çıktı.

Yakın dostu olan McQueen'in trajik ölümünün etkisinden kurtulamayan Moss, defileyi izlediği sırada ise gözyaşlarını tutamadı. Arkadaşları tarafından teselli edilen Moss tarafından giyilen McQueen elbisesi yardım amaçlı açık artırmada 156 bin dolara alıcı bulurken, etkinlikte Haiti için 1.5 milyon doların üzerinde yardım toplandı.


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